Kulttijohtaja Lee Man-hee pyytää anteeksi koronaviruksen levittämistä

Etelä-Korean kulttijohtaja Lee Man-hee on pyytänyt anteeksi eteläkorealaisilta koronaviruksen leviämistä.

Demokraatti.fi/STT

Etelä-Koreassa on todettu yli 4 000 koronavirustartuntaa, joista merkittävä osa on peräisin Daegun kaupungissa toimivasta uskonnollisesta yhteisöstä Shincheonjista. Yhteisöä on usein syytetty kulttimaisuudesta, ja sen jäsenet uskovat yhteisön perustajan vievän 144 000 ihmistä mukanaan taivaaseen tuomiopäivänä.

Ensimmäisenä tartunnan sai tiettävästi 61-vuotias nainen, joka oireilustaan huolimatta osallistui useisiin yhteisön tilaisuuksiin ennen diagnoosin saamista.

Yhteisön entinen jäsen on kertonut uutiskanava CNN:lle, että ryhmä ei salli poissaoloja sairastumisten vuoksi.