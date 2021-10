Kulttuurileikkaukset ovat puhuttaneet myös Pohjoismaiden neuvostoa – ”Haluan painottaa, että jatkossakin koulutus ja kulttuuri ovat yhteistyön kulmakiviä”

Pohjoismaiden neuvosto (PN) kokoontuu Tanskassa Kööpenhaminassa 2.4.11. PN:n Suomen valtuuskunta kertoi tänään tiedotustilaisuudessa, mitä kokouksesta on odotettavissa. Johannes Ijäs Demokraatti

Jos Suomessa on viime aikoina ollut vääntöä taiteen ja kulttuurin rahoituksesta Veikkaus-varoja jaettaessa, samankaltaista keskustelua on käyty myös Pohjoismaiden neuvostossa ministerineuvoston budjettia käsiteltäessä.

Keskustelua on käyty niin ministerineuvoston kuin Pohjoismaiden neuvoston välillä mutta myös kulttuurin puolelta on pidetty poikkeuksellisenkin aktiivisesti yhteyttä toimielimiin. Kulttuurin rahoja on vaikea jos ei mahdotonta paikata.

Pohjoismaiden neuvosto hyväksynee Kööpenhaminassa ministerineuvoston budjettia käsittelevän kompromissiesityksen. Siinä kulttuurin varat vähenisivät 17 prosentista 14,4 prosenttiin ensi vuonna. Noin 20 miljoonan euron summasta lähtisi pois noin 3 miljoonaa euroa. Ministerineuvoston kokonaisbudjetti on noin 130 miljoonaa euroa.

Pohjoismaisen yhteistyön ministeri Thomas Blomqvist (r.) kertoi tänään mediatilaisuudessa, että ensi vuonna budjestissa satsataan erityisesti ilmastotyöhön ja kestävään kehitykseen.



Koulutus ja kulttuuri kantavat siis kortensa kekoon näiden puolesta, kun niiltä vähennetään määrärahaa.



– Haluan painottaa, että jatkossakin koulutus ja kulttuuri ovat yhteistyön kulmakiviä ja myös suurimmat rahoituskohteet, Blomqvist totesi.

Suomi on toiminut tämän vuoden ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Ensi vuonna puheenjohtaja on Norja.

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajuus siirtyy taasen ensi vuodeksi Suomelle.

Blomqvist kävi läpi sitä, miten kuluvana vuonna esimerkiksi pohjoismaista huoltovarmuus- ja varautumisyhteistyötä on viety eteenpäin.

Pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavat ministerit ovat käynnistäneet tutkimushankkeen, jolla kartoitetaan huoltovarmuus- ja varautumisyhteistyön nykytilaa ja uusia toimia.

Myös pandemia-ajan rajapäätöksistä ja kriisiajan yhteistyöstä on ollut käynnissä selvitykset.

”Se on aika lailla jatkuvuutta korostava.”

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.) kertoi mediatilaisuudessa tänään, että Kööpenhaminassa myös vaihdetaan eri Pohjoismaiden kokemuksia pandemian hoidosta.

– Kun tällaisissa tilanteissa joudutaan puuttumaan ehkä hyvinkin pitkälle menevästi kansalaisten liikkumisvapauteen ja oikeuksiin, on ihan selvää, että ei niitä nykymaailmassa sen enempää Pohjoismaiden neuvosto, pohjoismaiset hallitukset tai EU pysty sitovasti päättämään. Ne hyväksytään vain oman parlamentin luottamusta nauttivan hallituksen toimenpiteinä. Mutta tämä ei poista sitä, että koordinaation ja paremman yhteistyön tarve on olemassa ja näitä opetuksia tullaan käymään läpi, Tuomioja totesi.

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on myös Tuomiojan mukaan vahvasti kokouksessa esillä. Yhtenä kokousvieraana on Suomessakin juuri poikennut Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Stoltenberg puhuu Kööpenhaminassa samana päivänä, kun Pohjoismaiden pääministerit pitävät paikalla oman kokouksensa.

Kokouksen viimeisenä istuntopäivänä PN:n puheenjohtajuus siirtyy Suomelle. Suomen puheenjohtajuusohjelma julkistetaan ensi viikon torstaina.

Tuomiojan mukaan ohjelma ei sisällä dramaattisia muutoksia.

– Se on aika lailla jatkuvuutta korostava.

Tuomioja painotti, että ohjelman painopiste on kestävässä kehityksessä, niin ekologisessa, taloudellisessa kuin sosiaalisessa mielessä.

Ensi vuosi on Pohjoismaisen neuvoston 70-vuotisjuhlavuosi.

PN:n Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja Lulu Ranne (ps.) tiivisti neuvoston keskeiseksi tehtäväksi turvallisen ja sujuvan arjen luomisen.

Neuvoston kokoukset eivät usein nostata suuria otsikoita mediassa. Ranne näki kuitenkin, että syytä olisi.

– Eikö tässä maailmantilanteessa, jossa dramatiikka, konflikteja ja kaikenlaista epävarmuutta on ihan valtavasti, olisi juuri sellainen hetki, josta mediakin voisi napata kiinni? Vai tarvitaanko aina jotakin ikävää? Vai voisiko palata siihen, että tällainen aarre meillä on täällä pohjoisessa, hän nosti puheenvuorossaan esiin neuvoston merkitystä.