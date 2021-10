Kulttuurivaikuttajat protestoivat hakemalla tehtävään – STM:n strategiajohtajaksi Pasi Pohjola

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtajaksi on valittu ministeriön johtaja Pasi Pohjola. Hän aloittaa tehtävässä marraskuun alussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

STM:n strategiajohtajan paikalla toimii tällä hetkellä Liisa-Maria Voipio-Pulkki. Hän jatkaa ministeriössä muissa asiantuntijatehtävissä.

Tehtävään tuli määräaikaan mennessä vajaat 90 hakemusta, mikä on huomattavan suuri määrä. Hakijajoukosta löytyy myös useita kulttuurivaikuttajia, jotka protestoivat näin epäonnistuneeksi kokemaansa STM:n koronarajoituspolitiikkaa vastaan.

Hakijajoukosta löytyy myös useita kulttuurivaikuttajia, kuten muusikko-näyttelijä Olavi Uusivirta, kapellimestari Hannu Lintu, pianisti Iiro Rantala ja näyttelijä Seidi Haarla. Tehtävään pyrki myös useita teatterialan vaikuttajia sekä pastori Kai Sadinmaa, jonka Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli erotti elokuussa virastaan.

Ministeriön nimitysmuistiossa kulttuuriväki huomioidaan, mutta todetaan, ettei heillä ole kylliksi perehtyneisyyttä tehtävään.

- Osa heistä on toiminut merkittävissä kulttuurialan suunnittelu- ja johtamistehtävissä, joihin on sisältynyt myös muun muassa vaativaa strategista kehittämistä. Tehtäväkenttä on kuitenkin ollut hyvin erilainen kuin täytettävän strategiajohtajan viran tehtäväala, nimitysmuistiossa todetaan.

Tehtävään valittu Pohjola on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori. Hänellä katsottiin olevan parhaat valmiudet tehtävään, sillä hänellä on kokemusta ministeriön johtamisesta ja STM:n hallinnonalan strategisista kysymyksistä.

