Kuluttaja-asiamies sai lukuisia yhteydenottoja Gigantin asiakkailta – nyt tuli reaktio

Kuluttaja-asiamies on puuttunut Gigantin menettelyyn asiakaspalvelussa ja virhetilanteiden hoidossa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan Gigantin asiakaspalvelussa kuluttajille on annettu kuluttajansuojalain vastaisesti harhaanjohtavia tietoja myyjän vastuusta virhetilanteiden hoitamisessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kuluttaja-asiamies sai lukuisia yhteydenottoja Gigantin asiakkailta, jotka olivat kohdanneet vaikeuksia asiakaspalvelussa virhetilanteiden selvittämisessä.

- Erityisen huolestuttavaa on ollut, että Gigantti on luonut asiakaspalvelussaan harhaanjohtavaa mielikuvaa siitä, että kuluttajalla ei olisi oikeutta esittää vaatimuksia Gigantille, kun kyse on myyjän vastuulle kuuluvasta tavaran virheestä. Gigantti on lainvastaisesti ohjannut kuluttajia selvittelemään asiaa yrityksen sopimuskumppanien, kuten maahantuojan tai valmistajan kanssa, KKV:n tiedotteessa kerrotaan.

KKV:N mukaan kuluttajien yhteydenotoista ilmeni, että Gigantin asiakaspalvelua oli vaikea tavoittaa ja vastaamisessa oli viiveitä. Kuluttaja-asiamiehen mukaan Gigantti on hankaloittanut kuluttajan lakiin perustuvien oikeuksien käyttämistä ja toiminut siten kuluttajansuojalain vastaisesti sopimattomasti.

Kuluttaja-asiamies puuttui myös Gigantin toimintatapaan, jossa yritys kategorisesti kielsi vastuunsa virheestä vetoamalla takuuajan päättymiseen.

- Takuuajan päättyminen ei vapauta myyjää, valmistajaa eikä maahantuojaa virhevastuusta, jos tavarassa on kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe. Virhevastuun kesto määräytyy tapauskohtaisesti tavaran oletettavissa olevan kestoiän perusteella.

Ilmoitusten mukaan Gigantti ei ollut suorittanut kuluttajille virheen hyvitystä kuluttajan toiveiden mukaisesti rahana, vaan tarjonnut lahjakorttia tai alennusta Giganttiin.

- Jos kuluttajalla on lain mukaan oikeus saada hyvitys virheestä tai viivästyksestä tai palautus aiheettomasta veloituksesta, myyjän on aina oma-aloitteisesti tarjottava näitä kuluttajalle rahana.

KKV:n mukaan Gigantti on sitoutunut korjaamaan ilmenneet puutteet.