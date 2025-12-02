Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

2.12.2025 07:23 ・ Päivitetty: 2.12.2025 07:23

Kuluttajahinnat nousivat Suomessa 1,4 prosenttia – Terveydenhuolto kallistui paljon enemmän

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Joulukinkkuja myynnissä Vantaan Tammiston Citymarketissa marraskuussa 2025.

Suomessa kuluttajahinnat nousivat marraskuussa 1,4 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Asia ilmenee Tilastokeskuksen julkaisemista yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotiedoista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lokakuuhun verrattuna hinnat kuitenkin laskivat 0,2 prosenttia.

Eniten kallistui terveydenhuolto, jonka hinnat nousivat 5,6 prosenttia viime vuoden marraskuusta. Koulutukseen ja viestintään hintalisää tuli noin 2,8 prosenttia.

Vaatteiden ja jalkineiden hinnat halpenivat eniten. Niiden hinnat laskivat 0,7 prosenttia verrattuna edellisvuoden marraskuuhun.

EU-asetuksin määritetyssä yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana esimerkiksi omistusasumista, rahapelejä tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Talous

2.12.2025 06:56

Raportti: Suomalaiset valmiimpia käyttämään rahaa vapaa-aikaan – Yhä useammalla ei vain ole varaa

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
2.12.2025
Arvio: Jens Stoltenberg muistelee avoimesti – usein vastaavaa saa lukea vasta vuosikymmenten päästä
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
30.11.2025
Evp-upseeri: Ukrainassa ei voi ehkä voittaa sotaa – mutta rauhan voittaminen ratkaisee
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU