2.12.2025 07:23 ・ Päivitetty: 2.12.2025 07:23
Kuluttajahinnat nousivat Suomessa 1,4 prosenttia – Terveydenhuolto kallistui paljon enemmän
Suomessa kuluttajahinnat nousivat marraskuussa 1,4 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Asia ilmenee Tilastokeskuksen julkaisemista yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotiedoista.
Lokakuuhun verrattuna hinnat kuitenkin laskivat 0,2 prosenttia.
Eniten kallistui terveydenhuolto, jonka hinnat nousivat 5,6 prosenttia viime vuoden marraskuusta. Koulutukseen ja viestintään hintalisää tuli noin 2,8 prosenttia.
Vaatteiden ja jalkineiden hinnat halpenivat eniten. Niiden hinnat laskivat 0,7 prosenttia verrattuna edellisvuoden marraskuuhun.
EU-asetuksin määritetyssä yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana esimerkiksi omistusasumista, rahapelejä tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja.
