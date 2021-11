Kumarassa liikkuva mies kateissa

Kumarassa liikkuva kehityshäiriöinen mies on kadonnut Varkaudessa, Itä-Suomen poliisi tiedottaa.

Kadonnut on poliisin mukaan 49-vuotias, ruskeahiuksinen, 180 senttimetriä pitkä ja tanakka. Päällään hänellä on sininen toppatakki ja farkut. Mies liikkuu hieman kumarassa ja on hidas liikkeissään.

Poliisi pyytää havaintoja perjantaiaamuna kadonneesta miehestä. Tuoreet havainnot pyydetään soittamaan hätänumeroon 112 ja muut vihjeet sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.