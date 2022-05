Kumpi ehtii ensin, Suomi vai Ruotsi? – näin Pekka Haavisto ja Matti Vanhanen kommentoivat

Ruotsalaislehti Expressen on kertonut lähteisiinsä nojaten, että Ruotsi aikoisi hakea Naton jäsenyyttä maanantaina. Johannes Ijäs Demokraatti

Suomessa tasavallan presidentiltä ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiselta ministerivaliokunnalta odotetaan päätöstä Natoon hakemisesta sunnuntaina. Sen jälkeen hallitus antaa eduskunnalle uuden selonteon, jonka eduskunta saattaisi saada käsitellyksi jo maanantaina, mutta keskustelusta riippuen päätös ja varsinainen Nato-jäsenhakemuksen jättäminen saattaa myös venyä.

Eduskunnassa onkin tänään pienessä maaotteluhengessä arvuuteltu, lähettävätkö Suomi ja Ruotsi lopulta jäsenhakemuksensa yhtä aikaa vai ehtiikö aiemmin perässä tullut Ruotsi edelle.

– Ollaan menty aika hyvin yhtä matkaa. Minulla on seuraava tapaaminen ruotsalaisten kanssa Berliinissä lauantaina. Olen Naton illallisella Ann Linden kanssa. Siinä on vielä mahdollista vähän käydä tätä yksityiskohtaista keskustelua, mutta tämä on mennyt aika hyvin samaa matkaa. Ruotsihan kiritti tässä parilla viikolla omaa aikatauluaan ja nämä menevät nyt aika hyvin yksiin, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi tänään eduskunassa Demokraatille.

Haavisto osallistuu Naton epäviralliseen ulkoministerikokoukseen Berliinissä 14.-15. toukokuuta.

Lähtevätkö Suomen ja Ruotsin jäsenhakemukset Natoon samana päivänä?

– Sitä nyt on ennenaikaista vielä ihan tarkkaan lukita. Tasavallan presidentin vierailu tiistaina Ruotsiin on tietysti tärkeä. Katsotaan sitten, miten tämä menee.

Presidentti Niinistö tekee puolisonsa Jenni Haukion kanssa valtiovierailun Ruotsiin 17.-18. toukokuuta päivänä.

Voisiko Nato-jäsenhakemusten jättämisen päivä olla tiistai? Pekka Haavisto toteaa, että on katsottava Suomessa eduskuntakeskustelun aikataulua.

– Täällä on maanantaina keskustelu ja sille täytyy varata aikaa. Meille on tärkeätä ja Natokin arvostaa, että meillä on demokraattinen prosessi ja parlamentti pääsee käsittelemään sitä kunnolla. Maanantaina keskustelua ei kannata kiirehtiä.

Ette yllättyisi, jos presidentin ja kuninkaan tapaamisen jälkeen lähtisi yhteinen jäsenyyshakemus?

– En uskalla veikata kyllä sitä. Aikataulut ovat sen jälkeen eduskunnan käsissä, kun asia on maanantaina tullut tänne, Haavisto vastaa.

”Ei sillä ole mitään merkitystä, ei historiallista eikä muutoinkaan.”

Media tiedusteli tänään eduskunnassa myös puhemies Matti Vanhasen (kesk.) kantaa siihen, missä aikataulussa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenhakemukset lähetetään.

Vanhanen ennakoi, että maanantaina selviää lopullinen aikataulu. Jos eduskunnan Nato-keskustelussa tulisi noin 60-70 puheenvuoropyyntöä, asia saataisiin saada käsiteltyä.

– Mutta kun minä tämän sanon, se ei tarkoita mitään toivetta siitä, että ei saa syntyä sellaista tunnetta edustajille, että jotenkin rajoitettaisiin heidän puheoikeuttaan. Tämä on tärkeä päätös ja jokaisen pitää kokea, että ennen äänestystä kaikki on sanottu.

Vanhasen mukaan saattaa olla, että Ruotsi ehtii ensin.

– Ei sillä ole mitään merkitystä, ei historiallista eikä muutoinkaan. Kaikki tietävät maanantaiaamuun mennessä myös Suomen poliittisen tahdon. Siihen mennessä ovat presidentti ja valtioneuvosto myös instituutioina tehneet päätökset.

Vanhaselta kysyttiin myös, ovatko Suomi ja Ruotsi sopineet, että he lähettävät yhdessä Nato-hakemukset.

– En tiedä, että sellaista olisi sovittu.

Siihen Vanhanen ei näe tarvetta, että presidentti ja valtioneuvosto lähettäisivät hakemuksen jo aikaisemmin kuin eduskunta olisi saanut asiaa käsitellyksi.

– Se ei olisi minusta perusteltua. Pitää muistaa se, että lopullinen jäsenyys toteutuu sitten, kun eduskunta ratifioi, Vanhanen sanoo.

Eduskunta saa aikanaan lopullisesti Nato-päätöksen tehtäväkseen sen jälkeen, kun kaikki Naton jäsenmaat ovat ratifioineet Suomen jäsenyyden. Tämän prosessin eri maissa on ennakoitu kestävän vähintäänkin kuukausia.

Muodollis-juridisesti hallitus ja presidentti voisivat jättää hakemuksen ennen eduskunnan käsittelyä.

Expressenin uutisen, jonka mukaan Ruotsi lähettäisi Nato-jäsenhakemuksensa jo maanantaina, paikkansapitävyydestä Vanhanen ei osaa sanoa.

– Ei se ole tämän asian suuruusluokkaan nähden millään tavalla erityisen tärkeä asia. Kumpikin maa toimii omalla tavallaan ja kannattaa nyt näissä yksityiskohdissa pitää mittasuhteet mielessä. Kellonajat tai yksittäiset päivät eivät ole ratkaisevia tässä asiassa, puhemies toppuutteli mediaa.

”Haluan olla puhemies täydessä merkityksessä.”

Oman Nato-kantansa Vanhanen aikoo kertoa vasta, kun eduskunta on päätöksensä tehnyt.

– Haluan olla puhemies täydessä merkityksessä myös niille edustajille, jotka ovat päätösehdotuksesta eri mieltä. Loppuvaiheen keskusteluilmapiiri eduskunnassa on myös tärkeä ja että se on aito. Siihen ei sisälly minkäänlaista painostusta eikä prässäystä vaan myös eri mieltä olevat kokevat, että heillä on aito mahdollisuus saada sanottavansa sanottua.

Vanhasen mielestä prosessi eduskunnassa ja puolueiden välillä on tähän asti ollut sellainen, että kaikki ovat päässeet sanomaan aidosti mielipiteensä.

– Toivottavasti sillä on myös vaikutusta siihen henkeen, jolla täysistuntokäsittelyssä asiaa käsitellään.