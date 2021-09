Kumpula-Natrin tiimi täydentyi – kabinettivastaavaksi Janica Borg

Borgin (39) vastuulle siirtyy Kumpula-Natrin avustaminen energia-, ilmasto- ja teollisuusasioissa sekä kabinetin työn johto.

– Janicalla on vankkaa kokemusta parlamentin työstä sekä sisältä että ulkoa ja vahva asiantuntijatausta, joten on erityisen hienoa saada hänen osaamistaan kabinettiini, Kumpula-Natri kertoo tiedotteessa.

Borg on toiminut aiemmin kabinettivastaavana ja asiantuntijana kahden eri maan europarlamentaarikon kabinetissa. Ennen Euroopan parlamenttia hän työskenteli ympäristöjärjestö WWF:llä sekä Brysselissä että Suomessa ja Helcomin (Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio) projektikoordinaattorina. Borg on toiselta ammatiltaan sukeltaja ja tehnyt myös vedenalaista tutkimusta Itämeressä.

– Olen innoissani mahdollisuudesta tehdä töitä Miapetran kanssa maapallon tulevaisuutta koskevien päätösten parissa. Teollisuus-, tutkimus- ja energia-asioiden valiokunnalla, jossa Miapetra on jäsenenä, on tärkeä rooli juuri nyt kun EU komission Fit for 55 -paketin lainsäädäntöpaketti on Euroopan parlamentissa, Borg sanoo.