Kun rahat ovat vähissä ja hyvät neuvot kalliit, käännä katseesi Vilfredo Paretoon

Julkista taloutta pitäisi pystyä vahvistamaan hyvän sään aikana ja vahvistaa kriisinkestävyyttä. Rahat ovat kuitenkin vähissä ja hyvät neuvot kalliit. Usein puhutaan alhaalla roikkuvista hedelmistä. Sellaisia hedelmiä jaettaviksi olisivat lisäkustannuksitta toteutettavat parannukset hyvinvointiin. Elina Pylkkänen

Vaikka kaikki tehokkuushyödyt kannattaisi ottaa niukoista resursseista irti, vain harva yhteiskunta on tässä mielessä optimissa. Valtava tehokkuusloikka tehtiin esimerkiksi tietotaloudessa internetin tultua globaaliin käyttöön. Tietoa on saatavissa miltei maksutta mielin määrin, ja tiedon hyväksikäyttö on kasvattanut kaikkien käyttäjien hyvinvointia.

AIVAN liian harvoin kuuleekin keskusteltavan niin sanotusta Pareto-tehokkuudesta yhteiskuntapolitiikassa.

Italialainen taloustieteilijä Vilfredo Pareto kehitti viime vuosisadalla teoreettisen käsitteen, jolla kuvataan tehokkuuden näkökulmasta optimaalista tilannetta talouden kokonaistasapainossa.

Pareto-optimaalisuus eli -tehokkuus tarkoittaa talouden tasapainotilaa, jossa resursseja ei enää voida ohjata jonkun tai joidenkin hyväksi heikentämättä kenenkään toisen tilannetta. Jos talous ei ole pareto-optimissa, luovumme siis ilmaisesta hyvinvointilisästä.

Pareto-parannus on joidenkin hyvinvointia lisäävä toimenpide, joka ei vähennä kenenkään muun hyvinvointia. Tällaisia parannuksia kykenisimme tekemään nykyistä enemmänkin.

Yksi hyvä esimerkki tällaisesta toimenpiteestä on ruokakauppojen hävikin vähentäminen myymällä tuoretavaroita parasta ennen -päivämääränä reilulla alennuksella. Tämä hyödyttää monella tapaa: kaupan jätemaksut pienenevät, kuluttajat säästävät rahaa ja luonnonvarat käytetään tehokkaammin. Tässä yhdistyy sosiaalinen ja ekologinen kestävyys taloudelliseen tehokkuuteen. Tähän tähtää myös käytettyjen hyödykkeiden kierrätys.

Jos reformi on niin hyvä, että sen tuotoilla voidaan täysimääräisesti kompensoida häviäjien haitat, hanke kannattaa toteuttaa.

Vastaavia hyötyjä saadaan, kun käyttöastetta palveluissa voidaan kasvattaa kustannuksettomasti. Tällaisia ovat kimppakyydit, joukkoliikenne ja julkispalvelut kuten kirjastot, puistot ja pururadat. Monessa tapauksessa myös rajoitusten poisto synnyttää Pareto-parannuksia, esimerkiksi aukioloaikojen vapauttaminen.

VALTIONTALOUDEN budjettimenot ovat noin kahdeksan miljardia euroa enemmän kuin tulot tänä vuonna. Vaikka nyt on vain nuukuutta jaossa, pitäisi miettiä, miten saisimme näistä resursseista irti enemmän.

Jos Pareto-parannuksia ei ole saavutettavissa, voi ottaa käyttöön myös heikomman Pareto-periaatteen, jolla voidaan parantaa yhteenlaskettua hyvinvointia, vaikka jotkut häviävät. Sillä jos reformi on niin hyvä, että sen tuotoilla voidaan täysimääräisesti kompensoida häviäjien haitat, hanke kannattaa toteuttaa.

Mutta on oltava tarkkana. Monissa käytännön hankkeissa arvioidaan sekä hyödyt että haitat, mutta usein haitat jäävät kompensoimatta ja etuja tarjotaan maksutta silloinkin, kun lievä hinnoittelu olisi paikallaan.