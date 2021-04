”Kun tämä paja menee kiinni, se ei enää koskaan aukea” – Paperiliiton Vanhala pitää Veitsiluodon sulkemista kuoliniskuna

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala pitää Stora Enson päätöstä lakkauttaa Veitsiluodon paperitehdas kuoliniskuna Kemille. Veitsiluodon tehdas on Vanhalan mukaan suurin yksittäinen Suomessa lakkautettava paperitehdas. Simo Alastalo Demokraatti

– Voikkaalla oli 575 työntekijää. Veitsiluodossa 670. Tämä on jumalattoman iso pumpsi, Vanhala sanoo.

Samaan aikaan Stora Enso lakkauttaa paperitehtaan Ruotsin Kvarnsvedenissä, josta on katoamassa 440 työpaikkaa.

Stora Enso perusteli lakkautuspäätöstä kysynnän laskulla. Myös Vanhala hahmottaa syyksi markkinan.

– Hirveä määrä hienopaperia poistuu markkinoilta. Tämän paperilajin kysynnän lasku on ollut koko ajan olemassa. Korona kiihdytti sitä totaalisesti. Kun koronarajoituksista on keskusteltu, on puhuttu siitä pitääkö paikkojen olla kiinni vai auki. Kun tämä paja menee kiinni, se ei enää koskaan aukea.

– Hienopaperin kysyntä ei välttämättä enää koskaan nouse sille tasolle, millä se oli ennen koronaa.

Vanhala arvioi tehtaan lakkauttamisen heijastusvaikutuksen koskevan Kemin seudulla useampaa tuhatta työpaikkaa.

– Tehdas on alueellisesti hankalassa paikassa työllistämisen kannalta. Työntekijöiden keski-ikä on 47 vuotta. Paperiliiton jäsenistä 47 prosenttia on siellä yli 50-vuotiaita. Siellä viisikymppistä miestä ja naista lävähtää työmarkkinoille paikassa, jossa ei ole paljon työpaikkoja tarjolla. Täytyy toivoa, että yhtiö panostaa erityisesti uudelleenkoulutukseen ja työllistämiseen.

Hienopaperin laskevan kysynnän vuoksi Veitsiluodon tehtaan kohtalo on Vanhalan mukaan ollut jo jonkin aikaa pelkokertoimen yläpäässä.

– Kemiin tuli iso investointi. Nyt tuli iso kuoliniskukin.