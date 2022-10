Populismipolitiikassa faktoilla ei ole merkitystä. Riittää kun vain toistetaan mahdollisimman paljon ja pidetään viesti yksinkertaisena. Jussi Maasola SDP:n varavaltuutettu, Jyväskylä

Populismipolitiikassa viestin pitää olla yksinkertainen ja sitä pitää toistaa mahdollisimman paljon. Seuratkaapas vaikkapa, kuinka kokoomus toistaa jatkuvasti holtitonta rahankäyttöä. Ei ole haastattelua, missä puheenjohtaja Orpo ei moittisi hallitusta holtittomaksi rahankäyttäjäksi.

Todellisuudessa mikään fakta ei puolla tätä holtittomuutta. Suomen velka on Euroopan vertailussa pienimpiä ja työllisyys on ennätyskorkea.

Persuilla viesti on ollut jo pitkään maahanmuutto. Vuosia he ovat pelotelleet maahanmuutolla ja sen tuomalla kaikella pahalla. Valitettavasti tätä maahanmuuttajien tuomaa pahaa ei ole juurikaan vielä Suomessa ollut. Suurin osa maahanmuuttajista on sopeutunut tänne oikein hyvin.

MONET MEDIAT ovat sortuneet tähän ”holtiton rahankäyttö” – ja ”maahanmuutto pelottelu” -propagandaan uutisissa. Kun oppositiojohtaja sanoo jotain, se uutisoidaan kissan kokoisilla kirjaimilla ja vaaditaan hallitukselta ripeitä vastauksia. Kun maahanmuuttaja tekee rikoksen, se uutisoidaan sen isoilla kirjaimilla ja monta kertaa.

Tilastot kuitenkin osoittavat, että känniset suomalaismiehet ovat suurin enemmistö rikoksentekijöistä. Etenkin mainosrahoitteiset uutismediat suoltavat tätä propagandaa päivästä toiseen. Tähän on tietysti selityksenä se, että suurin osa isoista medioista on oikeistolaisessa omistuksessa ja johdossa.

KUN TARPEEKSI toistetaan, niin osa uskoo. Näin se vain menee. Populismipolitiikassa faktoilla ei ole merkitystä.

Pitäisikö demareidenkin alkaa toistaa jotain mantraa? Ei pitäisi. Demareiden viesti perustuu faktoihin ja siihen, että kansa on riittävän sivistynyttä erottamaan oikean väärästä. Populismipolitiikka on likaista omanedun ajamista ja siihen ei pidä sortua.

Kevään eduskuntavaalit ovat jo ovella. On mielenkiintoista nähdä, kuinka populistien viesti puree täällä kylmässä Pohjolassa. Ruotsissa ja Italiassa se puri hyvin. Valtaan päässeillä populisteilla on vain ollut kaikkialla vaikeuksia hallituksessa olon kanssa. Se kun ei olekaan ihan niin yksinkertaista säätää lakeja ja noudattaa perustuslakia. Lakeja ei voi säätää mielivaltaisesti ja musta tuntuu -ajatuksella.

Huonosti valmisteltuja lakeja nähtiin edellisessä perskekohallituksessa varsin runsaasti. Nyt korjataan edellisen hallituksen heikosti valmisteltuja lakeja.

Kirjoittaja on varavaltuutettu, Jyväskylä