Politiikka
4.6.2026 13:54 ・ Päivitetty: 4.6.2026 13:54
”Kun tuki loppui, se näkyi heti meillä” – Saamelaiskäräjät ehdottaa aikuiskoulutustuelle korvaajaa
Saamelaiskäräjät antoi tällä viikolla ensimmäistä kertaa kertomuksen saamelaisten tilanteesta eduskunnalle uudistetun saamelaiskäräjälain mukaisesti.
Kertomuksessaan saamelaiskäräjät ehdottaa eduskunnalle muun muassa korvaavaa tukijärjestelmää hallituksen lakkauttamalle aikuiskoulutustuelle. Tuki lakkautettiin vuonna 2024 osana hallituksen julkisten menojen leikkauksia.
Aikuiskoulutustuki on ollut saamelaisille keskeinen väline saamen kielten opiskelussa sekä saamenkielisen työvoiman kouluttamisessa. Korvaavaa tukijärjestelmää kaivataankin kipeästi saamenkielisten palveluiden turvaamiseksi.
- Lakimuutoksen yhteydessä ei arvioitu sen vaikutuksia saamelaisiin. Kun tuki loppui, se näkyi heti meillä, saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi sanoi Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa torstaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.
SAAMELAISKÄRÄJÄT toimittaa uudistetun lain mukaan kertomuksen eduskunnalle vuosittain. Aikaisemmin kertomus annettiin valtioneuvostolle, eikä se sisältänyt lakisääteisesti ehdotuksia saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi.
Näkkäläjärven mukaan kyseessä on merkittävä uudistus.
- Kertomuksen myötä tieto saamelaisten asemasta ja saamelaisyhteiskunnan kehitystarpeista lisääntyy valtakunnan ylimmällä tasolla, Näkkäläjärvi sanoo tiedotteessa.
Kertomuksen tavoitteena on muun muassa vahvistaa eduskunnan suoraa vuorovaikutusta saamelaiskäräjien kanssa sekä lisätä laajempaa tietoisuutta saamelaisten tosiasiallisesta tilanteesta Suomessa.
Kertomuksessa ehdotetaan eduskunnalle myös muun muassa jatkoa saamelaisille tarjottuun psykososiaalisen tukeen.
Saamelaisen psykososiaalisen tuen yksikkö Uvja perustettiin vuonna 2022 totuus- ja sovintokomission työn tueksi. Yksikön toiminta on loppumassa nykymuodossaan lähivuosina.
Jatkossa tukea ehdotetaan tarjottavan valtion sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisena erityispalveluna, jolle olisi oma lainsäädäntö ja rahoitus.
Aliisa Uusitalo / STT
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