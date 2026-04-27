Kuningas Charles vierailulle Yhdysvaltoihin – tänään teehetki Trumpin kanssa

Britannian kuningas Charles ja kuningatar Camilla aloittavat maanantaina kolmepäiväisen valtiovierailun Yhdysvaltoihin.

Kuningas tapaa presidentti Donald Trumpin lyhyesti jo ensimmäisenä vierailupäivänä yksityisen teehetken muodossa.

Vierailu huipentuu tiistaina, jolloin Charles muun muassa puhuu Yhdysvaltain kongressissa. Edellisen ja Britannian monarkki on puhunut kongressin kamareiden yhteisistunnossa vuonna 1991. Tuolloin kyseessä oli Charlesin äiti kuningatar Elisabet.

Lisäksi Trump keskustelee tiistaina Charlesin kanssa suljettujen ovien takana Valkoisessa talossa ja isännöi päivän päätteeksi juhlaillalliset.

BRITANNIAN ja Yhdysvaltain perinteisesti läheinen suhde on viime aikoina heikentynyt selvästi. Trump on arvostellut pääministeri Keir Starmeria kovin sanoin Britannian puuttuvasta tuesta sotatoimille Irania vastaan.

Keskiviikkona Britannian kuningasparin vierailu Yhdysvaltoihin jatkuu New Yorkissa ja Virginiassa.

Valtiovierailun virallisena teemana on juhlistaa Yhdysvaltain 250-vuotista itsenäisyyttä.

Trump teki järjestyksessä toisen valtiovierailunsa Britanniaan viime vuoden syyskuussa.

Niilo Simojoki/STT