Kuningatar Elisabetin terveys horjuu – henkilääkärit ovat huolissaan

Kuningatar Elisabetin terveys horjuu. Kuningattaren henkilääkärit ovat huolissaan 96-vuotiaan monarkin terveydestä ja suosittelevat, että hän pysyy lääkärien tarkkailtavana Balmoralin linnassa Skotlannissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kuningattaren läheisille on hovin mukaan kerrottu hänen tilastaan. Kruununperimysjärjestyksessä seuraavana oleva Walesin prinssi Charles, hänen vaimonsa Camilla sekä prinsessa Anne ovat BBC:n mukaan jo saapuneet Balmoraliin. Kuninkaallisesta perheestä aiemmin pesäeron tehneen prinssi Harryn ja tämän puolison Meghan Marklen kerrottiin myös olevan matkalla kohti Skotlantia.

BBC:n mukaan prinssi Williamia, prinssi Andrew’ta sekä prinssi Edwardia kuljettanut kone laskeutui Aberdeenin lentokentälle. Sieltä on linnaan noin tunnin ajomatka, BBC kertoo.

Britannian pääministeri Liz Truss sanoi koko maan olevan hyvin huolissaan kuningattaren terveydestä. Pääministerille kerrottiin asiasta ilmeisesti kirjelappusella kesken parlamentin istunnon, minkä jälkeen Truss poistui paikalta.

- Ajatukseni – ja kaikkien ajatukset Yhdistyneessä kuningaskunnassa – ovat tällä hetkellä hänen majesteettinsa kuningattaren ja hänen perheensä luona, Truss tviittasi hetkeä myöhemmin.

Englannin kirkon johtaja, Canterburyn arkkipiispa Justin Welby kertoi rukoilevansa kuningattaren ja tämän lähipiirin puolesta.

KUNINGATAR PERUI eilen tapaamisen neuvonantajiensa kanssa, koska häntä kehotettiin lepäämään. Tiistaina Elisabet jaksoi vielä tavata uuden pääministerin Liz Trussin sekä tämän edeltäjän Boris Johnsonin.

Hovin lausunnot kuningattaren terveydentilasta ovat hyvin harvinaisia. Aiemmin hovista on viesitetty vain, että Elisabetilla on ollut ajoittain vaikeuksia liikkumisen kanssa.

Britanniassa juhlittiin aiemmin tänä vuonna näyttävästi kuningatar Elisabetin vallassaolon 70-vuotisjuhlaa. Hän seurasi isäänsä kuningas Yrjö VI:tta valtaistuimelle vuonna 1952.

Elisabet II on pisimpään vallassa ollut brittimonarkki. Häntä kohtasi suuri henkilökohtainen suru viime vuoden keväällä, kun kuningattaren puoliso, Edinburghin herttua prinssi Philip kuoli lähes sadan vuoden iässä.

BUCKINGHAMIN PALATSIN edustalle alkoi BBC:n mukaan heti kerääntyä ihmisiä sen jälkeen, kun uutinen kuningattaren terveydentilan äkillisestä heikentymisestä alkoi levitä.

Monet kertoivat olleensa järkyttyneitä ja surullisia uutisesta.

- Hän on ainoa kuningatar, joka meillä koskaan on ollut koko elämäni aikana. Hän on niin ihana rouva. Tämä on todellinen sokki, sanoi australialainen Pam Fleming itkien BBC:lle.

Palatsin edustalle kerääntyi odotetusti myös toimittajia ja valokuvaajia ympäri maailmaa.

Uutista päivitetty