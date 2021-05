Kunta-ala valmistautuu vaikeaan syksyyn sopua hakevasta neuvottelukulttuurista huolimatta – ”Ilman muuta työtaistelutoimet ovat työkalupakissa”

Kunta-ala istuu varsinaisiin työmarkkinaneuvotteluihinsa syksyllä kuten moni muukin ala. Pääsopijaosapuolten puheenjohtajat povaavat vaikeita neuvotteluja, vaikka kehuvatkin kunta-alan perinteisesti hyvää neuvottelukulttuuria. Marja Luumi Demokraatti

– Meillä on edessä sellainen paketti, että tuskin löytyy muista neuvottelupöydistä vaikeusasteeltaan vastaavaa, KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen kuvaili tilannetta kunta-alan työmarkkinawebinaarissa.

Kunta-alan järjestöt hyväksyivät noin vuosi sitten neuvottelutuloksen kunta-alan työehdoista. Se tuo muun muassa hoitoalalle oman sote-sopimuksen, joka tulee voimaan syyskuun alussa.

– Kun tarkastellaan kunta-alan sopimusjärjestelmän historiaa, tämä on yksi suurimpia muutoksia. Sopimusten lukumäärä lisääntyy selvästi ja meille tule uusi suurin sopimusala eli sote-sopimus, Jalonen totesi.

Hänen mukaansa kuntatyönantaja pitää kiinni neuvotteluissa siitä, mistä on sovittu ja ”sen kanssa pitää elää”.

”Ei tämä ollut helppo synnytys.”

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on tyytyväinen suuresta sopimusjärjestelmän uudistuksesta kunta-alalla.

– Tämä on historiallinen, erittäin positiivinen tilanne. Ei tämä ollut helppo synnytys, Tehyn puheenjohtaja kuvaili.

Julkisen alan unionin Jaun puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta JHL:stä piti hyvänä, että kunta-alalla ammatillisuus vahvistuu uuden sopimusjärjestelmän myötä.

– Palkkojen on oltava vaatimustason mukaisia ja palkkojen korotuksiin on syytä varautua tulevanakin kautena. Tarvitsemme naisvaltaiselle alalle vahvaa palkanmuodostusmallia, ja näiden sopimusten kautta se on hyvinkin mahdollista.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen painotti palkkojen yhdenmukaistamisen tärkeyttä.

– Se on neuvotteluissa väistämättä edessä. Katse kohdistuu sote-ratkaisussa eduskuntaan: siellä on otettava sote-ratkaisun rahoituksessa huomioon palkkojen harmonisoinnin tarve. Se on välttämätöntä, Opetusalan ammattijärjestöä OAJ:ta johtava Luukkainen totesi.

KT:n Jalonen puolestaan huomautti, että julkiset menot ja tulot ovat koronaepidemian jäljiltä huomattavassa epätasapainossa eli kuntatalouteen ei ole syntynyt hänen mukaansa uutta jakovaraa.

”Kyllä minä odotan lakkoja.”

Seuraavasta työmarkkinoiden neuvottelukierroksesta on ounasteltu erityisen hankalaa. Jalonen totesi korostavansa kuntapöydissä yhteisen tilannekuvan muodostamista taloustilanteesta ja muun muassa kunta-alan palkkakehityksestä.

– Kyllä kunta-alan palkkakehitys on ollut vähintään samaa luokkaa kuin työmarkkinoilla yleensä. Mutta kyllä meillä vaativa kierros on tulossa tälläkin kertaa, koskaanhan se ei ole helppo.

Työtaisteluita on povattu tulevaksi seuraavalla kierroksella, mutta Jalosen mielestä myllerryksessä olevaa teollisuuden tilannetta ei pidä rinnastaa suoraan siihen, mitä kunta-alalla tapahtuu.

– Me uskomme ratkaisukeskeiseen neuvottelukulttuuriin.

Samaa painottivat myös Niemi-Laine, Rytkönen ja Luukkainen: yleensä kunta-alan perhe on päässyt yhteiseen sopimukseen.

Niemi-Laine toivoi, että ay-liike hakisi tällä kertaa kunta-alan pöydissä entistäkin vahvemmin yhtenäisiä vaateita, joilla pitää kuntien työntekijöistä huolta.

– Meillä on aina ensisijainen tapa käydä läpi kunnolla neuvottelut, mutta kyllä minä odotan lakkoja. Olen siitä varmakin, hän totesi yleisesti.

Rytkönen korosti, ettei kukaan halua neuvotteluihin lähdettäessä lakkoja.

– Ilman muuta työtaistelutoimet ovat työkalupakissa, jos ei neuvotellen päästä sopimukseen.

”Odotukset ovat kovat meidän kentällä.”

Luukkaisen mukaan kunta-alan ja yleensäkin julkisen sektorin perinteisiin on kuulunut vääntää sellainen kompromissi, että jokainen on voinut siihen sitoutua.

– Se tavoite meillä kaikilla on varmasti nytkin, mutta odotukset ovat kovat meidän kentällä.

Teollisuuden vientialat ovat jo pitemmän aikaa määrittäneet muiden alojen palkankorotustason. Jalosen mielestä on ihan hyvä, että raami, iso kuva, tulee vapaassa kilpailussa tulevilta aloilta.

– Muistutan, että vaikka on haluttu viennin asettavan katon kaikille, ei se ole asettanut sitä aiemminkaan, Rytkönen puolestaan huomautti.