Kunta-alalle esitys viisivuotisesta palkkaohjelmasta – korotus 5,1 prosenttia

Kunta-alan sovittelulautakunta on julkistanut yli 400 000 työntekijää koskettavan sovintoesityksensä. Kunta-alan liitoilla on aikaa vastata esitykseen keskiviikoon klo 12 mennessä. Esityksen mukainen sopimuskausi on 3 vuotta ja palkkaohjelman pituus 5 vuotta. Simo Alastalo Demokraatti

Sovittelulautakunnan puheenjohtajan Elina Pylkkäsen mukaan rakenteelliseen uudistukseen tähtäävän viiden vuoden palkkaohjelman (2023-27) korotusvaikutus on korkoa korolle laskettuna kaikkiaan 5,1 prosenttia.

Sovittelulautakunnan kolmevuotisessa sovintoehdotuksessa pienipalkkaisten työntekijöiden palkat nousevat muita enemmän. Sovintoehdotus tuottaa jokaiselle sopimuksen piiriin tulevalle työntekijälle kahden prosentin, mutta vähintään 46 euron suuruisen palkankorotuksen kuukaudessa 1.6.2022 alkaen.

– Tämän lisäksi ehdotus pitää sisällään 0,53 prosentin suuruisen järjestelyerän 1.10.2022 alkaen, jolla toteutetaan muun muassa palkallinen perhevapaauudistus. Erityisesti naisvaltaiselle kunta-alalle järjestelyerällä on suuri merkitys, Pylkkänen sanoo.

Kunta-alan mediaanipalkka on ollut vuonna 2021 noin 3 040 euroa. Mediaanipalkkaisen työntekijän palkassa yleiskorotuksen ja järjestelyerän keskimääräinen yhteisvaikutus nousisi noin 76 euroon kuukaudessa.

Palkkaohjelmalla halutaan Pylkkäsen mukaan rakentaa uusi palkkausjärjestelmä, joka tarjoaa välineitä parempaan johtamiseen ja lisää kunta-alan veto- ja pitovoimaa.

– Palkkaohjelma kasvattaa yleisen linjan mukaisia palkankorotuksia merkittävästi.

– Sovintoesitys on tasapainoinen, reilu, kestävä ja vakauttava, Pylkkänen sanoi sovittelulautakunnan tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Tasapainoisuus liittyy Pylkkäsen mukaan kunta-alan työntekijöiden ostovoiman turvaamiseen, reiluus puolestaan korotusten painottumiseen matalimmille palkkatasoille. Esityksen kestävyys johtuu julkisten hyvinvointipalveluiden rahoituksen turvaamisesta.

– Tämä on vakauttava siksi, että uusien hyvinvointialueiden aloitus vuonna 2023 on mahdollista ja sujuvaa. Ja sen vuoksikin, että kuntien tehtävät muuttuvat. Esimerkiksi TE-palvelut siirtyvät kuntiin vuonna 2024 ja toivomme kolmen vuoden työrauhaa kaikille osapuolille.

Eniten julkisuudessa ovat kunta-alan työriidan tiimoilta olleet hoitajaliitot Tehy ja Super, jotka ovat vaatineet nyt esitettyä korkeampia palkankorotuksia. Super ja Tehy ovat uhanneet joukkoirtisanoutumisilla, jos sopua ei löydy.

Työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometrin mukaan Suomessa on pulaa erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista ja varhaiskasvattajista.

– Huolestuttava piirre on, että sairauspoissaoloja näissä ammattiryhmissä on paljon. Jos katsomme montako päivää sairauspoissaoloja on keskimäärin eri ammattiryhmissä, niin hoitajilla on kaikkein eniten, keskimäärin 26 päivää henkilötyövuotta kohti. Verrattuna esimerkiksi opettajiin, määrä on lähes kolminkertainen.

Pylkkäsen mukaan sairauspoissaoloja pitää vähentää työhyvinvointia lisäämällä ja johtamista parantamalla.

”Ukrainan sodan vuoksi talouden kehitysennusteesta on jouduttu alentamaan puolet pois”

Sovintolautakunnan esityksessä on huomioitu yleinen talouskehitys.

Inflaatio syö tänä vuonna palkansaajien ostovoimaa. Samalla kun kuluttajahinnat nousevat, kansantuote alenee. Ilmiö tunnetaan nimellä stagflaatio. Kehityksen taustalla on pitkälti Ukrainan sota.

– Ukrainan sodan vuoksi talouden kehitysennusteesta on jouduttu alentamaan puolet pois, Pylkkänen sanoi.

Pylkkäsen mukaan esityksen kustannusvaikutuksista on tehty laskelma, mutta sitä ei vielä tässä vaiheessa esitellä.

– Voin sen verran sanoa, että prosenttiyksikkö on hinnaltaan noin 220 miljoonaa euroa.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) asetti sovittelulautakunnan runsas kuukausi sitten, kun osapuolet olivat hylänneet valtakunnansovittelijan sovintoesityksen.