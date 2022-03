Kunta-alan lakkouhka koskee nyt myös pääkaupunkiseutua – Luukkainen: ”Paine palkkatason kehittämiseksi purkautuu nyt”

Kunta-alan pääneuvottelujärjestöt ovat jättäneet Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupunkeja koskevan lakkovaroituksen. Viikon mittainen lakko alkaa 19. huhtikuuta, ellei kunta-alan sovittelussa synny sopua sitä ennen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyseessä on neljäs kunta-alan lakkovaroitus, jolla Juko, JHL ja Jyty pyrkivät vauhdittamaan neuvotteluja. Pääkaupunkiseudulla lakkojen piirissä on noin 31 000 ihmistä. Kaikkiaan kunta-alan aalloittain etenevissä lakoissa on mukana jopa 81 000 palkansaajaa.

Järjestöt ovat aiemmin jättäneet lakkovaroitukset myös Jyväskylään ja Rovaniemelle, Kuopioon ja Tampereelle sekä Ouluun ja Turkuun. Aiemmin ilmoitetut lakot ovat kaksipäiväisiä.

Uusi lakkovaroitus koskee kaikkia kunta-alan sopimuksia, joihin kuuluvat yleinen virka- ja työehtosopimus, sote-sopimus, opetushenkilöstön ja lääkärien sopimus.

Kunta-alan kiistaa on ratkottu valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla lähes päivittäin. Sopimukset päättyivät helmikuun lopulla, mutta uusista sopimuksista ole syntynyt yhteisymmärrystä.

Ei etäopetusta ja kirjastot kiinni

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ilmoitti, että tuoreen lakkovaroituksen piirissä on 11 400 opettajaa. Liiton mukaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien palveluksessa olevat opettajat eivät lakon aikana mene työpaikalleen, eivät anna etäopetusta eivätkä hoida muitakaan työtehtäviään.

OAJ ilmoittaa maksavansa jäsenilleen lakkoavustusta 180 euroa jokaista lakkopäivää kohti.

Mukana lakossa ovat myös muun muassa Akavan Erityisalojen kunta-alan jäsenet kirjastoissa ja museoissa. Pääkaupunkiseudun kirjastot ja museot menevät näin olleen lakon ajaksi kiinni.

- Kaikkien on ymmärrettävä, että vuosikymmenen aikana patoutunut paine palkkatason kehittämiseksi purkautuu nyt. Kunta-alan hyväntekijät eivät kerta kaikkiaan enää odota vuoroaan, jota ei koskaan näytä tulevan, sanoi Jukon hallituksen ja OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen tiedotteessa.

- Juuri nyt on oikea aika kunta-alan kunnollisille palkankorotuksille ja palkkaohjelmalle. Kunta-alan työntekijät ovat palkankorotuksensa todellakin ansainneet. He ovat pitäneet yhteiskunnan pyörimässä koronapandemiankin aikana ja kantaneet vastuunsa Suomen pelastamisesta kilpailukykysopimuksella ja erilaisilla sopimuksilla, totesi JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Uutista päivitetty kello 12.59