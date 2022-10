Kunta ja hyvinvointialue samassa veneessä – alueellisen elinvoiman vahvistaminen on yhteinen tehtävä

Kovin tuttua meille kaikille on se, että samassa veneessä soutaminen vaatii hyvää ymmärrystä airoparien vetojärjestyksestä ja matkan suunnan ohjauksesta. Jotta matka on onneksi, vahva yhteinen kuva matkan tarkoituksesta, sen haasteista ja päämäärästä on myös eduksi. Harri Jokiranta Yhteiskuntatieteiden tohtori, Seinäjoki

Kunnissa tulevaa vuotta 2023 lähestytään juuri nyt talousarvioprosessien, henkilöstösuunnitelmien ja strategiatyön kautta. Uudesti syntyvät kunnat ovat vuoden vaihtuessa uuden edessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen siirtymisen yhteydessä kunnista hyvinvointialuille siirtyy myös muun muassa talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon henkilöstöä varmistamaan hyvinvointialueiden tehtävää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisessä.

Itsenäiseen päätöksentekoon nojaavalla kunnalla ja hyvinvointialueella on omat ja yhteinen vastuunsa ja velvollisuutensa kuntalaisten ja kansalaisten palvelujen turvaamisessa. Alueellisen elinvoiman vahvistaminen on yhteinen tehtävä ja perusta paremmalle huomiselle.

Viimeisimmät tiedot kuntien asuntomarkkinoiden, asuntoluottoluokituksen ja arvonkehityksen eriytymisestä kunnissa on kohtalaisen karu kuva ja haastaa väistämättä myös alueen ja kuntien elinvoimaisuutta. Kyse on kuntien ja alueen pito- ja vetovoimasta ja myös varallisuudesta.

VASTAAVASTI väestökehityksen isossa kuvassa koko maan väkiluku pidemmällä aikavälillä on laskussa verrattuna muihin Pohjoismaihin. Kun Suomessa kuolee vuosittain enemmän ihmisiä kuin syntyy, väestönkasvu on maahanmuuton varassa. Samalla väestömme jatkaa vanhenemista eliniän noustessa.

Suomeen tarvitaan uutta väkeä ja paljon. Maahanmuuttoa tarvitaan lisäämään työikäistä väestöä niin koko maan, kuntien kuin hyvinvointialueidenkin näkökulmasta. Työikäisten osuuden ohetessa väestöstä ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön rekrytoiminen kunnissa, hyvinvointialueilla ja eri alojen yrityksissä on yhä haastavampaa.

Tulevan uudistuksen yhteydessä paljon on keskustelua käyty erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä uudessa tilanteessa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE -työ) on välttämätöntä niin lyhyen kuin erityisesti pitkän aikavälin toimintana. Hyvinvointialueen ja kunnan on toimittava yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hyvinvoiva väestö on kuntien ja hyvinvointialueen elinvoiman perustekijä.

Kun kunnat ja hyvinvointialueet jatkavat yhteistä matkaa, enemmän toivon keskustelua, päätöksiä ja tekoja kunnissa asuntopolitiikan, elinvoimapolitiikan sekä koulutus- ja kulttuuripolitiikan vastuista ja strategisesta toteuttamisesta. Työ, asuminen ja sivistys ovat kansalaisen hyvinvoinnin peruspilareita ja niiden toteuttaminen on kuntien vastuulla. Vahvat kunnat ja toimiva hyvinvointialue ovat strategisia kumppaneita, kun taklataan huomisen haasteita.

Kirjoittaja on sosiaalineuvos ja yhteiskuntatieteiden tohtori Seinäjoelta.