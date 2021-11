Kuntakentän pitää keksiä itsensä uudelleen – Paatero: Hyvinvointiin panostaminen hyvää talouspolitiikkaa

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja ja kuntaministeri Sirpa Paatero muistutti SDP:n puoluevaltuusto kokouksessa, että nyt ei rakenneta vain uusia hyvinvointialueita, vaan myös uudenlaisia kuntia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Kuntia haastavat niin kansalliset kuin globaalitkin muutokset. Tulevan kuntapolitiikan onkin pystyttävä ottamaan huomioon yhteiskuntaa ja maailmaa muuttavat ilmiöt ja sen, mitä kunnilta niihin vastaamisessa odotetaan. Suurin mullistus on tietysti juuri sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka muuttaa merkittävällä tavalla kuntien tehtäviä, toimintaa ja taloutta, Sirpa Paatero sanoi.

Hän muistuttaa, että sote-uudistuksen jälkeinen kunta on yhä merkittävä toimija, mutta kunnalla – ja kuntapäättäjillä – pitää olla selkeä näkemys siitä, millaiseksi uusi kunta rakennetaan.

– Sivistys, elinkeinopolitiikka, nuoriso, liikunta ja kulttuuri ovat ne sektorit, joiden kautta tulevaisuuden kunta rakentuu ja menestyy. Samalla kunta voi ottaa yhä suurempaa vastuuta demokratiatehtävänsä toteuttamisessa. Uudet demokratiainnovaatiot kuten osallistava budjetointi tai kansalaisraadit ovat avainasemassa kansalaisten osallisuuden vahvistamisessa, samoin kuin jo olemassa olevat nuorisovaltuustot tai lasten parlamentti, Paatero listasi.

Samalla kun sote-palveluja ollaan siirtämässä hyvinvointialueille, siirtyvät vuonna 2024 työllisyyspalvelut kuntien hoidettavaksi.

– Kuntien työllisyyskokeilut ovat viitoittaneet tietä pysyvälle muutokselle, jossa pystytään hyödyntämään kunnan elinvoimatehtävien ja työllisyyspalveluiden synergiat. Kunnilla on kaikki edellytykset ottaa suurempi vastuu työllisyydestä ja saada aikaan hyviä sekä toimivia palveluita lähellä asiakasta.

Paatero ihmetteli puheessaan opposition velkakritiikkiä.

– Sitä, mikä olisi ollut vaihtoehto, ei ole kerrottu. Niin Suomessa kuin muissakin maissa on nähty tarpeelliseksi käyttää velkarahaan myös elvytykseen, jolla talous on saatu taas käyntiin. Suomi on selviytynyt koronakriisistä toistaiseksi hyvin myös taloudellisilla mittareilla; työllisyys paranee ja investoinnit lisääntyvät. Suomessa talous ei sukeltanut kriisin akuutissa vaiheessa yhtä jyrkästi kuin muualla. Kun verrataan muihin maihin, voidaan hyvällä syyllä sanoa, että Suomen koronastrategia on ollut onnistunut.

Paatero muistutti, että vaikka koronakriisi alkaisikin helpottaa, on huolehdittava samalla siitä, ettei kriisistä jää isoa hoito-, hoiva- ja oppimisvelkaa.

– Hyvinvointiin ja osaamiseen panostaminen nyt on juuri sitä tarvitsemaamme kovaa talouspolitiikkaa. Osaamis- ja hyvinvointivelan korko kun on korkeampi kuin minkään muun velan.

Paatero oli huolissaan, että hyvästä taloustilanteesta huolimatta työmarkkinoilla on usko luottamukseen ja yhdessä sopimiseen rapautumassa.

– Työmarkkinajärjestelmä on tuonut meille vakautta ja ennakoitavuutta, ollut talouskasvun tae. Nyt työnantajapuolen irtiotot totutusta järjestelmästä ovat johtaneet tilanteeseen, joka pahimmillaan uhkaa juuri vauhtiin päässyttä talouskasvuamme. Tilanne on haastava, kun samanaikaisesti monella alalla ongelmana on työvoiman saatavuus, niin julkisissa kuin yksityisen sektorin työpaikoissa.