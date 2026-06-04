Kuntaliitolta ohje droonien ja vakavien vaaratilanteiden varalle – ei kantaa palkanmaksuun

Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Ohjeella pyritään tukemaan sitä, että kunnat ja kaupungit voivat toimia yhdenmukaisesti, selkeästi ja luotettavasti, kun vaara- tai häiriötilanne sattuu. Kunnat vastaavat useista yhteiskunnan kannalta tärkeistä ja jopa kriittisistä toiminnoista ja palveluista, ja vaaratilanteissa toiminnan ja viestinnän selkeys on avainasemassa, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen sanoo tiedotteessa.

Kuntaliitto kertoo välittäneensä ohjeen ja siihen liittyvät suositukset kaikkiin kuntiin ja kaupunkeihin, ja kunta voi soveltaa ohjetta tarkoituksenmukaisella tavalla omaan toimintaansa. Kunta itse arvioi palvelun kriittisyyden erilaisissa tilanteissa.

- Kunta toimii lähtökohtaisesti viranomaisten vaaratiedotteiden ja ohjeiden mukaisesti. Vaaratiedote tai viranomaisen suojautumiskehotus ei kuitenkaan keskeytä kunnan toimintaa tai työvuoroihin liittyviä velvollisuuksia. Lakisääteiset ja kriittiset palvelut pyritään turvaamaan kaikissa tilanteissa, turvallisuus huomioiden, ohjeessa sanotaan.

OHJEISTUKSEN mukaan erilaiset vaaratilanteet tulisi luokitella uhkatason mukaan.

Kuntaliiton ohjeessa uhat on luokiteltu kolmeen tasoon, ja siinä listataan toimenpiteitä eri uhkatilanteiden varalta ja kerrotaan, miten toimia, jos uhka syntyy virka-aikana tai virka-ajan ulkopuolella.

Esimerkiksi korkeimmalla uhkatasolla turvataan vain kriittisimmät palvelut. Tällöin muun muassa työntekijät jäävät mahdollisimman laajasti etätöihin, koulupäivä perutaan ja joukkoliikenne keskeytetään.

Kuntaliiton mukaan ohjeessa ei oteta kantaa työnteon, työturvallisuuden tai palkanmaksun juridisiin kysymyksiin. Kunnan tulee huolehtia työntekijöiden työturvallisuudesta ja pyrkiä minimoimaan vaaratilanteiden vaikutukset.

Kuntaliiton sivuilta löytyy muun muassa neuvoja siitä, kuinka toimia, jos drooni, muu ilma-alus tai räjähde osuu rakennukseen, ja malliohjeet toimintaohjeiksi sekä henkilöstölle että esihenkilöille.