Kuntavaalien ehdokasasettelu päättyi – näin puolueet keräsivät ehdokkaita

Kuntavaalien ehdokasasettelu päättyi tiistaina, ja eniten ehdokkaita vaaleihin keräsi keskusta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Keskustan ehdokasmäärä jää kuitenkin useita satoja pienemmäksi kuin neljä vuotta sitten. Puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen mukaan ehdokkaita on liki 6 900, kun heitä neljä vuotta sitten oli vajaat 7 500.

– Olen puoluesihteerinä hyvin tyytyväinen siihen, että päästään reilusti yli 90-prosenttisesti viime kerran määrään. Myös keskustan kannatustilanne on elänyt paljon vuoden 2017 jälkeen. Kannatusmittauksiin suhteutettuna tulos on minun mielestäni erinomainen, Pirkkalainen sanoi STT:lle.

Eniten ehdokasmääräänsä oli kasvattamassa perussuomalaiset. Puolue ohitti ehdokkaiden määrässä pääministeripuolue SDP:n.

Puoluesihteeri Simo Grönroosin mukaan ehdokkaita on kertymässä perussuomalaisille noin 5 900. Se on pari tuhatta enemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa neljä vuotta sitten, jolloin ehdokkaita oli reilut 3 800. Äänestysvilkkautta on Grönroosin mukaan vaikea vielä ennakoida, kun varsinainen vaalipäivä osuu kesäkuun sunnuntaille.

– Kesäviikonloppu voi olla hankala, mutta toisaalta ennakkoäänestysaika on pitempi. Toivotaan, että ihmiset käyttävät sitä hyväkseen. Uskoisin, että äänestysvilkkaus nousee korkeammaksi kuin neljä vuotta sitten, Grönroos pohti STT:lle.

”Näyttää olevan sukupolvenvaihdosta”

SDP:n ehdokasasettelu on sujunut heikommin. Puolue on asettamassa hieman yli 5 600 ehdokasta, kun neljä vuotta sitten SDP:n ehdokasmäärä oli yli 6 100. Puoluesihteeri Antton Rönnholm myönsi, että korona-aikana ehdokashankinta on ollut haastavaa.

– Näyttää olevan vähän sukupolvenvaihdosta tekeillä. Jonkun verran niitä, jotka ovat olleet pitkään ehdolla, on nyt tehnyt sen arvion, että puolueen tila on nyt sellainen, että voivat nyt jäädä pois, Rönnholm sanoi.

Edellisten kuntavaalien ykkönen oli kokoomus, joka on nyt kasvattamassa ehdokasmääräänsä, sanoi puoluesihteeri Kristiina Kokko. Puolue on kerännyt reilut 6 000 ehdokasta. Kuntavaalien ehdokasmäärä nousi puolueella ensi kertaa sitten 2008.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa kokoomuksella oli reilut 5 700 ehdokasta.

Vihreillä ennätysmäärä ehdokkaita

Vihreät ovat kasvattaneet ehdokasmääräänsä uuteen ennätykseen, kertoi puoluesihteeri Veli Liikanen. Ehdokasmäärä on hieman yli 2 800.

Viime vaaleissa ehdokkaita oli tasan 2 600. Näissä kuntavaaleissa vihreät asettaa ehdokkaita kunnissa, joissa se ei ole ollut mukana koskaan ennen. Täysin uusia kuntia ovat muun muassa Evijärvi, Virrat ja Posio, Liikanen kertoi.

Vasemmistoliiton ehdokasmäärä laskee hieman edellisvaaleihin verrattuna, sanoi puoluesihteeri Mikko Koikkalainen. Hänen mukaansa ehdokkaita on nyt noin 3 000, kun heitä viimeksi oli reilut 3 200.

RKP:n Fredrik Guseff kertoo, että puolue ei aivan noussut tavoitteeseensa kerätä 1 400 ehdokasta. Ehdokkaita on kuitenkin lähes 1 390, ja määrä on suurempi kuin viime aikojen kuntavaaleissa on ollut. Viimeksi puolueella oli reilut 1 320 ehdokasta.

– Olemme todella tyytyväisiä ehdokasasetteluun. On todella mukavaa, että meillä on nyt ehdokkaita useammassa kunnassa kuin koskaan ennen, Guseff sanoi.

Kristillisdemokraattien Asmo Maanselkä kertoi, että ehdokkaita on joitakin kymmeniä vähemmän kuin viime vaaleissa, noin 1 930.

Ehdokasasettelu ja ehdokkaiden vaalinumerot vahvistetaan 14. toukokuuta. Vaalipäivä on 13. kesäkuuta.