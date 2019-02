Jokapäiväiset uutiset vanhusten hoivatyön huonosta laadusta ja valvonnan

riittämättömyydestä ovat järkyttäneet kansalaisia. Vanhusten aseman parantaminen on keskiössä ja vaatii nopeita ratkaisuja väestön ikääntyessä.

Uudenmaan Demarinaisten hallituksessa teimme 2016 päätöksen kansalaisaloitteesta vanhusasiavaltuutetun viran perustamisesta Suomeen. Se ei silloin menestynyt tarpeeksi hyvin kuten eivät asiasta tehdyt muidenkaan tahojen aloitteet. Puoluekokousaloitteemme puoluekokous tästä

asiasta sen sijaan hyväksyi vuonna 2017 ja siihen on varattu raha SDP:n vaihtoehtobudjetissa 2019.

Valtakunnallinen vanhusasiavaltuutettu tarvitaan ja kuntiin lakisääteisesti vanhusasiamiehet. Vanhusten hoiva-asiat pitää hoitaa kuntoon yhteiskunnan vastuulla ja hoitajamitoituksen riittävyydestä huolehtia kirjaamalla se vanhuspalvelulakiin. Hoitohenkilökunnan ja kuntien päättäjien syyllistäminen on lopetettava. Säästäminen vanhuspalveluissa ei onnistu kun hoitoa tarvitsevien määrä lisääntyy vauhdilla.

Tarvitsemme kuntiin ikääntyneiden arjen tuntevat vanhusasiamiehet. Toimenkuvaan kuuluisi vanhuspalvelujen seuranta sekä tiivis yhteistyö vanhusneuvoston sekä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Vanhusasiamiehen virkojen tarve kunnissa on Eläkkeensaajien keskusliiton, meidän oman eläkeläisjärjestömme vaatimus ja tässä asiassa luotan heidän asiantuntemukseensa.

Vanhusasiamiehen viran perustamisesta Vantaalle tekemästäni valtuustoaloitteesta seurasi runsas keskustelu valtuustossa ja demariryhmän tekemän pöytäkirjalausuman seurauksena vanhusasiamiehen

toimen perustamisen mahdollisuutta selvitetään nyt resurssien ja toimenkuvan osalta seuraaviin budjettikeskusteluihin.

Vanhusväestön hyvinvoinnin, opastuksen sekä neuvonnan parantamista ja pöytäkirjalausumaa pidettiin tärkeänä kaikkien muiden valtuustoryhmien osalta, paitsi Kokoomuksen. Heidän tavoitteenaan on parantaa vanhuspalvelujen laatua eikä erillistä vanhusasiamiestä tarvita. Puheet kuulostivat samoilta kuin hallituksen vastaukset vanhuspalvelujen parantamisen ja henkilökunnan riittävyyden takaamiseen suosituksien pohjalta. Niiden tulokset on nyt nähty ja tarvitaan järeämpiä toimenpiteitä. Kuntapoliitikot eivät voi ihmeitä tehdä jos hallitukselta puuttuu ymmärrys,osaaminen ja tahto toimia koko kansan parhaaksi. Siksi on etuoikeus olla sdp:n ehdokas eduskuntavaaleissa tekemässä muutosta meille kaikille parempaan huomiseen.

Kirjoittaja on vantaalainen kaupunginvaltuutettu sekä eduskuntavaaliehdokas.