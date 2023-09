Kuntsin kohtalona taas hopea: ”Älä lähde nuorten miesten kanssa kilpasille”

SDP:n puoluesihteerikisan äänestys käytiin Jyväskylän puoluekokouksessa lopulta vain Hanna Kuntsin ja Mikkel Näkkäläjärven kesken uuden puheenjohtajan Antti Lindtmanin kerrottua vaalivaliokunnassa, että hän näkisi jommankumman heistä mieluiten työparinaan. Johannes Ijäs Demokraatti

Omien puoluekokouspuheittensa lopuksi kaksi muuta ehdokasta, Kaisa Vatanen ja Matti Niemi, kertoivat vetäytyvänsä vaalista. Pettyneinä he poistuivat puoluekokoustilasta ennen äänestystä.

Näkkäläjärvi voitti Kuntsia vastaan äänin 257-170.

HANNA Kuntsi oli kirvelevästi jo toista kertaa toiseksi suosituin puoluesihteeriehdokas, sillä vuonna 2017 Antton Rönnholm voitti hänet toisella kierroksella.

Kuntsi kuvaa Demokraatille puoluesihteerivaalin jälkeen, että tunnelmat ovat aika ristiriitaiset.

– Tämä oli niin tiivis ja tiukka mutta tosi hyvä rutistus elokuussa. Minulla on ollut koko ajan täällä kokouspaikalla tosi hyvä tunnelma. Toki sitten tässä nyt Kaisan ja Matin vetäytymiset jotenkin muuttivat omaakin fiilistä, kun tuloksia odotettiin.

Kuntsi itse ymmärtää sitä, että Lindtman toi esiin oman kantansa ennen puoluesihteerivaalia, sillä puoluesihteerin tärkein tehtävä on toimia puheenjohtajan luotettuna työparina.

– Silloin on minun mielestäni ihan arvokasta, että tiedetään, mikä puheenjohtajan näkemys on, miten hän asian kokee. Mutta eihän se ole mikään äänestyssuositus. Se on hänen näkemyksensä siitä, miten hän näkee, että vahvin mahdollinen kaksikko saadaan aikaiseksi.

KUNTSI ymmärtää myös sen, että puoluekokousväen joukossa tunnetaan nyt myös pettymystä siihen, miten vaalin loppuvaiheen tilanteet etenivät.

– Se kuuluu asiaankin.

– Tässä hetkessä se pettymys on varmasti kolmen ehdokkaan taustajoukoissa kova, mutta kun aikaa vähän kuluu ja usein kuitenkin vielä jopa todella vähän, sitten taas jatketaan matkaa yhdessä. Niin me olemme tehneet joka ainoan puoluekokouksen jälkeen.

Kuntsi uskoo, että puolueessa ajatukset ovat pian täysillä jo presidentinvaaleissa ja sen kampanjoinnissa.

– Eiköhän Jutta (Urpilainen) saa liekitettyä porukan kyllä sitten taas kondikseen.

VAIKKA Kuntsi tuli jo toisen kerran toisena maaliin puoluesihteerivaalissa, hän jaksaa heti äänestyksen jälkeen laskea leikkiä.

– Älä lähde nuorten miesten kanssa kilpasille, hän heittää kysymykseen siitä, että mitä tapahtuneesta oppii.

Hänelle oli myös joku ehtinyt jo muistuttamaan, että Eero Heinäluoma valittiin aikoinaan kolmannella kerralla puoluesihteeriksi.

– Voi olla, että joskus tulee vielä se hetki, että minä olisin sopiva, tai sitten ei.