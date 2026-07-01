Kuormurikauppa Venäjälle kävi kalliiksi: yrittäjälle miljoonarapsut ja linnaa

Venäjä-pakotteiden kiertämisestä tuomittu lappeenrantalainen kuorma-autoyrittäjä ja hänen yrityksensä on määrätty menettämään valtiolle 6,6 miljoonaa euroa. Hän sai myös pitkän vankeustuomion. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi Venäjälle kuormurikalustoa vieneen suomalaisyrittäjän keskiviikkona kolmen vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeuteen.

Oikeuden mukaan mies syyllistyi törkeään säännöstelyrikokseen viemällä kiertoteitse Venäjälle raskasta kuljetuskalustoa, vaikka tällaisen vienti oli kielletty EU-pakotteilla jo keväällä 2022 Ukraina-hyökkäyksen takia.

Rikos tapahtui joulukuun 2022 ja lokakuun 2023 välillä. Oikeuden mukaan mies osti yrityksensä nimissä ja myi eteenpäin kaikkiaan 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Ajoneuvojen arvo oli yhteensä 17,5 miljoonaa euroa.

Oikeus määräsi yrittäjän ja hänen yrityksensä menettämään nyt valtiolle yhteensä 6,6 miljoonaa euroa.

Käräjäoikeuden mielestä teko oli poikkeuksellinen niin laadultaan kuin laajuudeltaankin.

Syytetty kiisti syyllistyneensä rikokseen ja sanoi tulleensa hyväksikäytetyksi.

Tuomio ei ole lainvoimainen.