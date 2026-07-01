Talous
1.7.2026 10:55 ・ Päivitetty: 1.7.2026 11:00
Kuormurikauppa Venäjälle kävi kalliiksi: yrittäjälle miljoonarapsut ja linnaa
Venäjä-pakotteiden kiertämisestä tuomittu lappeenrantalainen kuorma-autoyrittäjä ja hänen yrityksensä on määrätty menettämään valtiolle 6,6 miljoonaa euroa. Hän sai myös pitkän vankeustuomion.
Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi Venäjälle kuormurikalustoa vieneen suomalaisyrittäjän keskiviikkona kolmen vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeuteen.
Oikeuden mukaan mies syyllistyi törkeään säännöstelyrikokseen viemällä kiertoteitse Venäjälle raskasta kuljetuskalustoa, vaikka tällaisen vienti oli kielletty EU-pakotteilla jo keväällä 2022 Ukraina-hyökkäyksen takia.
Rikos tapahtui joulukuun 2022 ja lokakuun 2023 välillä. Oikeuden mukaan mies osti yrityksensä nimissä ja myi eteenpäin kaikkiaan 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Ajoneuvojen arvo oli yhteensä 17,5 miljoonaa euroa.
Oikeus määräsi yrittäjän ja hänen yrityksensä menettämään nyt valtiolle yhteensä 6,6 miljoonaa euroa.
Käräjäoikeuden mielestä teko oli poikkeuksellinen niin laadultaan kuin laajuudeltaankin.
Syytetty kiisti syyllistyneensä rikokseen ja sanoi tulleensa hyväksikäytetyksi.
Tuomio ei ole lainvoimainen.
TULLI SELVITTI vyyhtiä muun muassa rekisteritietojen avulla.
Yrittäjän vientiin välittämien kuorma-autojen ja perävaunujen määränpääksi oli ilmoitettu Kazakstan ja vastaanottajiksi kaksi kazakstanilaista ja yksi turkkilainen yritys.
Oikeusapupyyntöjen perusteella kazakstanilaisyhtiöt eivät kuitenkaan olleet tullanneet maahan mitään eikä ajoneuvoista ollut tietoja maan rekisterissä.
Kazakstanista saamiensa tietojen ja tekemiensä rekisterihakujen perusteella Tulli selvitti, että ajoneuvoja olikin tullattu Venäjälle. Lähes kaikki ajoneuvot olivat myös Venäjän rekisterissä.
Järjestelmässä ajoneuvojen vastaanottajana näkyi Venäjän Permiin rekisteröity yhtiö.
SUURIN OSA kuorma-autoihin ja perävaunuihin liittyvästä rahaliikenteestä kulki turkkilaisyhtiön kautta. Yhtiön toimitusjohtajana oli Tullin mukaan mies, joka johti myös Permiin rekisteröityä yhtiötä.
Syyttäjän mielestä venäläisomisteisilla peiteyhtiöillä oli tarkoitus pimittää ajoneuvojen todellinen ostaja ja vastaanottaja Venäjällä.
- Venäjän naapurusmaihin perustettuja yrityksiä on esitutkinnan perusteella käytetty tulli-ilmoituksilla vastaanottajana, jotta vientivaiheessa pakotteiden valvominen olisi haastavampaa vientimaassa ja EU:n alueella, Tullin esitutkintapöytäkirjassa sanotaan.
Tullin mukaan yhtiöitä on käytetty myös mahdollistamaan rahaliikenne EU:n sisällä. Yhtiöistä osa oli Tullin mukaan perustettu juuri ennen epäillyn rikoksen alkua.
- On mahdollista, että perustamisen syy on ollut ainoastaan pakotteiden kiertäminen, pöytäkirjassa sanotaan.
KUULUSTELUISSA suomalaisyrittäjä kiisti tuntevansa permiläisyhtiön toimitusjohtajaa. Hän sanoi, ettei tietoisesti vienyt ajoneuvoja Venäjälle.
Tulli taltioi kuitenkin tutkinnassa yli tuhat miesten välistä sähköpostiviestiä.
- Viesteissä on yksityiskohtaisia tietoja siitä, minkälaista kuljetuskalustoa on tarkoitus ostaa.
Yrittäjä on Tullin mukaan muun muassa lähettänyt suorituksista kuvakaappauksia permiläisyhtiön toimitusjohtajalle.
Tulli taltioi kuitenkin tutkinnassa yli tuhat miesten välistä sähköpostiviestiä.
- Kuljetuskaluston ostoja ja myyntejä on seurattu Excel-taulukoiden avulla, joista on käynyt ilmi myös se, että ajoneuvot on myyty Venäjälle.
SUOMALAISYHTIÖ on ilmoittanut toimialakseen raskaan kaluston korjaamisen, vuokraamisen, kaupan ja maahantuonnin. Vuoden 2023 tilinpäätöksessään yhtiö kertoi sen toiminnan muuttuneen voimakkaasti Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan takia.
- Alkuperäisestä liikeideasta on luovuttu kokonaan ja edessä on toimintojen sopeuttaminen nykyiseen tilanteeseen, jossa vallitsevat lisääntyvät pakotteet kaikkeen kauppaan Venäjän suuntaan, tilinpäätöksessä kirjoitetaan.
Tilinpäätöksen mukaan yhtiöllä on ollut kaksi venäläistä tytäryhtiötä, joista toinen myytiin vuoden 2022 aikana. Jäljelle jäänyt tytäryhtiö teki tilikaudella 300 000 euron tappion, minkä lisäksi sillä oli tilinpäätöksen mukaan yli 2,1 miljoonan eurot velat emoyhtiölle.
Teksti: STT / Jecaterina Mantsinen
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