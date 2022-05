Kurtturuusun kasvatuskielto astuu voimaan huomenna – haitallisen vieraslajin kasvatuksesta voi saada sakkoja

Huomisesta lähtien kurtturuusua ei saa enää kasvattaa omalla kiinteistöllä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kasvatuskielto tulee voimaan kolmen vuoden siirtymäajan päättyessä. Siirtymäajan tarkoitus oli taata kiinteistönomistajille riittävästi aikaa hävittää kurtturuusukasvustot. Muut vieraslajilain mukaiset kiellot tulivat voimaan jo 1.6.2019, maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Kiinteistönomistajilla on velvollisuus hävittää olemassa olevat kurtturuusut tai vähintään rajoittaa haittavaikutuksia ja estää leviämistä.

Jos kurtturuusua kasvaa kiinteistön alueella, joka on jatkuvassa käytössä ja hoidossa, on ministeriön mukaan kyse kurtturuusun kasvattamisesta. Näin on myös siinä tapauksessa, että kasvi on levinnyt tahattomasti alueelle eikä kasvustoa hoideta aktiivisesti. Jos mihinkään torjuntatoimiin ei ryhdytä, tilanne voidaan tulkita kurtturuusun kasvattamiseksi.

Ely-keskukset valvovat kurtturuusun kasvatuskieltoa ja ne voivat tarvittaessa määrätä kurtturuusuesiintymät hävitettäviksi vieraslajilain nojalla. Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai teettämisuhalla eli siten, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään kasvatuskieltoa laiminlyövän kustannuksella.

Kasvatuskiellon rikkomisesta voidaan myös määrätä sakkorangaistus.

Uhka luonnon monimuotoisuudelle

Kurtturuusu luokiteltiin Suomessa haitalliseksi vieraslajiksi vuonna 2019.

Vieraslajilla tarkoitetaan maa- ja metsätalousministeriön mukaan eläimiä, kasveja ja muita eliöitä, jotka ihminen on tuonut niiden luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Haitallisena vieraslajia pidetään silloin, jos se uhkaa luonnon monimuotoisuutta.

Itä-Aasiasta lähtöisin oleva kurtturuusu on ollut Suomessa suosittu koristekasvi. Se kuitenkin leviää hyvin helposti ja uhkaa siten luonnon monimuotoisuutta syrjäyttämällä alueen alkuperäistä lajistoa.

Haitalliset vieraslajit ovat maailmanlaajuisesti yksi merkittävimmistä luonnon monimuotoisuuden uhkatekijöistä.

Suomessa haitalliseksi vieraslajiksi on luokiteltu kurtturuusun Rosa rugosa -laji sekä sen valkokukkainen muoto. Tarhakurtturuusut eivät ole vieraslajisääntelyn piirissä.