Kurvinen hehkuttaa hallituksen tukipolitiikkaa: ”Helpottaa turkistuottajien tilannetta suuresti”

Hallitus päätti torstaina 29.10. valtioneuvoston istunnossa alkutuotannolle suunnatusta väliaikaisesta tuesta. Tuki on tarkoitettu alalla toimiville, koronasta suoraan kärsineille yrityksille. Tuen kokonaissumma on 48 miljoonaa euroa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen toteaa tiedotteessaan, että alkutuotannon tuella toimeenpannaan eduskunnan aikaisempien kustannustukien yhteydessä ilmaisemaa tahtoa, että myös maaseutuyritysten on päästävä tasapuolisesti mukaan kustannustukeen.

Kurvinen sanoo olevansa erittäin tyytyväinen tukipakettiin erityisesti alueen turkistuottajien puolesta.

– Meillä pohjalaiskunnissa, missä turkistuotannolla on merkittävä asema työllistämisessä ja verotulojen tuojina, koronakriisi on iskenyt voimalla. Turkistalouden tilanne on vaikeutunut erityisesti turkishuutokauppojen järjestämisen hankaloitumisesta johtuen, Kurvinen selventää.

Alkutuotannolle suunnatun tuen ehtoja uudistettiin siten, että tuen enimmäismäärää nostettiin aiemmasta 10 000 eurosta 80 000 euroon.

– Tuen ylärajan nosto helpottaa turkistuottajien tilannetta suuresti. Lisäksi nyt tehdyssä muutoksessa voidaan kiinteiksi kustannuksiksi hyväksyä muun muassa turkiseläinten hyvinvoinnin kannalta tärkeät rehukulut. Tämä on merkittävä työvoitto, mikä saavutettiin keskustalaisella määrätietoisella työllä koko alkutuotannon tilanteen helpottamiseksi, Kurvinen sanoo tiedotteessaan.

Tuen alarajaa myös alennetaan 2 000 euroon aikaisemman 5 000 euron sijaan, mikä helpottaa erityisesti alkutuotannon pienempiä toimijoita.