Kurvinen tempaisi jo Kekkosen hätätilahallituksen esiin – ”Tosiasiassa ollaan lähellä 1990-luvun alun laman suurtyöttömyyttä”

Kehysriihi on ovella ja hallituspuolueet hakevat asemiaan neuvotteluihin. Keskusta on ollut hanakasti esillä ja puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko miltei jo väläytti Kotimaa-lehdessä mahdollisuutta lähteä hallituksesta.

Tänään keskustasta omat sanansa on sanonut eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.

Hän käsittelee juuri julkaistussa uusimmassa ”Kurvisen kuunnelmassa” hallituksen ensi viikon puoliväliriihtä.

Hän toteaa seuranneensa riihtä edeltänyttä keskustelua ja luonnehtii sitä osin vähän kummalliseksi. Sitä, missä tätä kummallisuutta on ollut, Kurvinen ei suoraan yksilöi.

– Vaikka korona on laittanut miltei kaiken uusiksi, valitettavasti pääosin huonompaan suuntaan, vaatimukset eri suunnilta ovat kuin vanhoilta hyviltä ajoilta. Ihan kuin Suomi olisi samassa tilanteessa kuin kaksi vuotta sitten eikä koronasta olisi tietoakaan. Näin ei valitettavasti ole, ei talouden osalta eikä kyllä muutenkaan. En pidä perusteettomasta synkistelystä tai pessimismistä, mutta kyllähän Suomen yleistilanne on vakava, Kurvinen sanoo.

Hän toteaa, että työttömänä on 350–400 000 suomalaista ja valtiolla on velkaa yli 128 miljardia euroa.

– Perspektiiviä tilanteeseen saa myös historiasta. Kun Suomessa oli vuonna 1975 60 000 työtöntä, presidentti Kekkonen runnasi kokoon kansallisen hätätilahallituksen, legendaarisen hätätilahallituksen. Nyt työttömiä on ainakin 5–6 kertaa enemmän ja tosiasiassa ollaan lähellä 1990-luvun alun laman suurtyöttömyyttä. Nyt todella puhutaan Suomen selviytymisestä. Nyt jos koskaan tosiasiat pitää ennen muuta hallituksessa olevien puolueiden tunnustaa, Kurvinen sanoo.

– Vanha sanonta on se, että vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä. Me emme voi hoitaa sairaita, ikääntyneitä, auttaa lapsia ja nuoria heidän kasvussaan, jos me päästämme julkisen taloutemme tärviölle. Toisaalta on myös kyettävä päätöksiin, joilla viedään eteenpäin sosiaalista ja alueellista oikeudenmukaisuutta, hän jatkaa.

– Sellainen politiikka, jossa vain otetaan lisää velkaa ja lisätään menoja ja suljetaan silmät tosiasioilta ei keskustalle käy. Se veisi pohjan pois taloudelta – ja se olisi lopun alkua hyvinvointiyhteiskunnalle, Kurvinen sanoo.