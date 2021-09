Kuuba aikoo rokottaa nopeasti 2-18-vuotiaat koronavirusta vastaan

Kuuba aloitti lasten koronarokotukset perjantaina. Saarella aiotaan rokottaa nopeasti 2–18-vuotiaat ennen kuin kouluissa on määrä siirtyä luokkaopetukseen lokakuussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kuubassa useimmat koulut ovat olleet etäopetuksessa viime vuoden maaliskuusta lähtien pandemian takia.

Deltavariantti on iskenyt voimakkaasti myös Kuubaan. Maassa on raportoitu pandemian aikana noin 5 500 koronaan liittyvää kuolemaa, joista puolet tämän vuoden elokuussa. Niin ikään Kuuban kaikista koronatartunnoista kolmannes on todettu nyt elokuussa.