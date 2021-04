Kuudes riihipäivä pian illassa – ”Tilanne on edelleen auki”

Hallituksen vaikeat neuvottelut tulevien vuosien rahankäytöstä jatkuvat, ja Säätytalon ulkopuolella alkuillasta piipahtaneiden ministereiden mukaan neuvoteltavaa riittää edelleen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Tilanne on edelleen auki, toivottavasti päästään tänään eteenpäin, sanoi oikeusministeri ja RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson poistuessaan tauolle ennen klo 17:ää.

Henrikssonin mukaan neuvotteluihin otetaan se aika minkä ne vaativat, ja hän arvioi, että aikaa kuluu vielä.

Opetusministeri Jussi Saramo (vas.) ja Henriksson luonnehtivat tauolla tunnelmaa Säätytalossa odottavaksi.

– Minusta puhutaan maltillisen pienistä eroista. Uskon, että se ratkaisu löytyy, arvioi Saramo optimisesti.

– Meille eivät käy sosiaaliturvan leikkaukset ja muutkaan isot leikkaukset vaikkapa opetukseen. Muut kertokoot sitten omista ongelmistaan sisällöissä, hän lisäsi.

Saarikko: Satojen miljoonien veronkorotukset esityksessä eivät edistäneet asioita

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi päivällä neuvottelujen alkaessa, että pöydällä on kaksi hieman erilaista kompromissiesitystä.

Kumpikin vahvistaisi hänen mukaansa tuleville hallituksille julkista taloutta satoja miljoonia euroja enemmän kuin valtiovarainministeriön neuvotteluihin tuoma pohjaesitys.

– Työllisyystoimet ovat yksi elementti pöydässä, mutta sen lisäksi tulo- ja menosopeutus on käytännössä se asia, mistä me täällä keskustelemme, kun puhumme kehyksistä ja kehyksen tasosta. Se on kokonaisuus, joka täällä on rakentumassa, jos siihen kaikilla halua on, Marin sanoi neuvotteluihin mennessään.

Hallituksen puheenjohtajaviisikko jatkaa tänään neuvotteluita Helsingin Säätytalossa jo kuudetta päivää. Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoi neuvotteluihin saapuessaan, että keskustan mukaan monien asioiden pitäisi vielä muuttua.

– Asioita ei vienyt erityisesti parempaan suuntaan se, että eilen esitykseen kuului satojen miljoonien veronkorotukset, Saarikko sanoi.

Saarikko ei Säätytaloon suunnatessaan vastannut toimittajien jatkokysymykseen siitä, millaisia korotuksia on ehdotettu.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoi STT:lle, että Marinin esitykset sisältävät yli 300 miljoonan euron veronkorotukset ja että mukana olisi korotuksia ainakin työnantajien sivukuluihin.

Monen hallituspuolueen eduskuntaryhmät olivat koolla aamupäivän aikana. Saarikon mukaan keskustan eduskuntaryhmä toivoo, että neuvotteluja jatketaan edelleen.

Kurvisen mukaan tilanne on hyvin vakava ja tunnelmat ryhmässä olivat sen mukaisesti aika vakavat.

– Suomi ei veroja korottamalla nouse, hän sanoi.

Ryhmä on valmis tarvittaessa kokontuumaan uudelleen tänään tai huomenna.

”Olemme sitoutuneita hallitusyhteistyöhön”

Marin ei edelleenkään avannut keskustelujen tai kompromissiesitysten yksityiskohtia, mutta kertoi hallituksen keskustelevan myös vuoden 2023 kehystasosta.

– Tällä hetkellä haemme sellaisia elementtejä, mistä voisimme löytää tasapainoisen ratkaisun, jonka taakse kaikki voisivat tulla, hän sanoi.

Marin sanoi olevansa itse valmis kompromissin tekemään, mutta ei ennakoinut, miten kauan viisikolla vielä kestää ennen kuin ratkaisu löytyy.

Hän muistutti Suomen olevan yhä keskellä pandemiaa ja poikkeusoloissa, joten Suomen etu olisi, että hallitus pääsisi ratkaisuun. Myös oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) toivoi neuvotteluihin ratkaisuhalukkuutta eikä nähnyt syytä keskustella neuvottelujen mahdollisesta takarajasta.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi vihreiden olevan valmiita jatkamaan keskusteluja.

– Olemme sitoutuneita hallitusyhteistyöhön kaikin tavoin, Ohisalo sanoi.