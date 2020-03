”Kuulen jo vähättelyn, että eikö se keskusta muuta enää keksi” – puolue kaivaa naftaliinista tupaillat

Keskustan kansanedustajat pitävät tupailtoja ympäri Suomen perjantaista maanantaihin 27.–30. maaliskuuta.

DEMOKRAATTI Demokraatti

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan tavoite on saada ihmisiä jälleen yhteen keskustelemaan ja edistämään asioita toisia kuunnellen.

– Kuulen jo vähättelyn, että eikö se keskusta muuta enää keksi, kuin kaivaa naftaliinista tällaisen ikiaikaisen perinteen. Tämänkin me kestämme, hän toteaa tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että tulevaisuus tuo eteen ratkaistavia asioita, jotka koskettavat jokaista suomalaista ja koko maata.

– Miten pidämme huolen lapsista ja nuorista, miten hoidamme mummot ja papat ja miten kaikki yhteinen hyvä maksetaan? Siksi tässä maassa tarvitaan nyt enemmän keskustelua ja vähemmän kuplasta toiseen huutelua.

Eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Eeva Kallin mukaan tupailtoihin on aina kuulunut, että ihmiset tulevat ja menevät, keskustelua käydään ja välillä päästetään höyryjäkin.

– Ennen muuta on kuitenkin kuunneltu toisia ja saatu asioita eteenpäin. Tuntuu, että aika moni suomalainen on väsynyt nykyiseen keskusteluilmapiiriin. Eihän keskustelua ole oman ylemmyyden ja toisen huonouden osoittaminen. Kaikkein vähiten keskustelua on itseisarvoinen muiden solvaaminen.

Kurvinen ja Kulmuni pitävät myös yhteisen virtuaalisen tupaillan.

Eduskuntaryhmän toisen varapuheenjohtajan Hanna-Leena Mattilan mukaan keskustelua tarvitaan myös esimerkiksi siitä, miten koulutuksen tasa-arvo toteutuu tulevaisuudessa kautta Suomen, kun lapsia syntyy aiempaa vähemmän. Yksi keskustan ratkaisu on toisen asteen lähikoulu.

Mattila korostaa, että tupailloissa ei mikään inhimillinen ole vierasta eikä yksi asia ole toista tärkeämpi.

– Me haluamme pureutua nimenomaan arjen asioihin paikallisesti kautta Suomen ja kuunnella ihmisten huolia ja toiveita mahdollisimman lähellä. Siksi tupaillan voi järjestää nyt myös kotonaan ja kutsua meitä kansanedustajia kylään.

Antti Kurvinen ja keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni pitävät myös yhteisen virtuaalisen tupaillan puolueen uudessa K-studiossa torstaina 26. maaliskuuta klo 19.