”Kuulimme aika monesti nimet Xi, Putin ja Trump” – Niinistö pohti, miten harvojen käsissä maailman tulevaisuus on

Vuodesta 2013 ulko- ja turvallisuuspoliittisia Kultaranta-keskusteluja järjestänyt presidentti Sauli Niinistö päätti isännöimänsä tilaisuuden ihmettelemällä, kuinka harvoissa käsissä kahdeksan miljardin ihmisen elämä ja tulevaisuus on.

Samalla Niinistö palasi suurvaltapolitiikan teemaan, joka tänäkin vuonna määritteli keskustelujen aiheita.

- Me kuulimme tänään aika monesti nimet Xi Jinping, Vladimir Putin ja Donald Trump. On tietysti jotain muitakin nimiä vielä. Mutta tämä jotenkin ajatteluttaa aina, että valtavan paljon tämä maailma uskoo valtavan vähälle joukolle.

Niinistö kertoi päätössanoissaan ”varastaneensa idean” Kultaranta-keskusteluihin Ruotsin Sälenistä, jossa niin ikään järjestetään vuosittain ulkopoliittinen keskustelutilaisuus.

Kultaranta-keskustelut järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti Presidentinlinnassa Helsingissä Naantalin kesävirka-asunnon Kultarannan remontin takia.

GEOPOLITIIKAN ja maailman jakautumisen lisäksi toisena suurena teemana keskusteluissa oli Nato-Suomi. Sen Niinistö summasi sanomalla, että Suomi on alkutaipaleella.

- On paljon opittavaa ja paljon päätettävää. Mutta minä en hetkeäkään epäile, ettemmekö me siitä selviäisi. Suomalainen turvallisuusajattelu on kuitenkin niin kehittynyttä, ettei siihen mitään ylitsepääsemätöntä pulmaa voi yksinkertaisesti tulla.

Niinistö katsoi myös, että asiaan liittyy ”ylimääräistä hypetystä”.

- Ei meidän ulkopolitiikkamme miksikään muutu. Ei meidän sisäpolitiikkamme sitäkään vertaa Naton vuoksi. Ja minä muistuttaisin edelleen siitä, että ei Suomi kasvanut itseään isommaksi. Turvallisemmaksi kyllä, ja se on hyvä asia.

TEKNOLOGIAA koskevasta teemasta Niinistö nosti esille yksityisen ja julkisen sektorin suuren yhteisen intressin.

- Se yhteinen intressi on tietysti hyvän luomisessa, mutta yhtä lailla pahan torjumisessa niin kuin moneen kertaan kuulimme.

Niinistö on tänä vuonna istuvana presidenttinä viimeistä täyttä kalenterivuottaan. Samalla hän myös isännöi viimeistä kertaa Kultaranta-keskusteluja.