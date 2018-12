Ranskassa Strasbourgin ydinkeskustassa on ammuttu illalla. Ravintolassa ollut STT:n toimittaja Milja Rämö kertoo kuulleensa ainakin kaksi laukausta Petite Francen alueella.

Loukkaantuneita on ainakin yksi, kertoo Rämö.

Rämö kertoo nähneensä ravintolassa, että yhtä miestä elvytettiin.

– Kuulin ravintolaan kaksi laukausta, jonka jälkeen ravintolasta laitettiin valot pois ja olimme täällä täysin hiljaa. Kaduilta kuului huutoa, jonka jälkeen ravintolaan tuli noin rymisten 15 ihmistä pois kaduilta, Rämö kertoo.

– Paikalla tuli juuri yksi poliisi, joka jututtaa ulkoa tänne paenneita.

Ravintolan henkilökunta on kieltänyt ihmisiä poistumasta ravintolan tiloista.

– Oletus on, että kyllä täällä ravintolassa jonkin aikaa ollaan.

Paikalla on myös turisteja, joille tilanne on paikallisiakin epäselvempi.

– Täällä ihmisiä tiedottaa ainoastaan ravintolan henkilökunta. Ihmiset, jotka eivät osaa ranskaa ovat hieman pihalla.

Paikallisviranomaiset kehottavat yleisöä pysymään rauhallisena, pysymään sisätiloissa ja noudattamaan ohjeita ja varoittavat levittämästä huhuja. Poliisi ei ole vahvistanut tapahtumien kulkua. Eri tietojen mukaan haavoittuneita olisi useampia ja kuolleita ainakin yksi, mutta mitään tiedoista ei ole vahvistettu.

Useat ihmiset kertovat Twitterissä tapahtumapaikan olevan joulumarkkinoilla.

Strasbourgissa on meneillään EU-parlamentin istunto. Paikalla oleva europarlamentaarikko Jussi Halla-aho (ps.) kertoo Twitterissä, että parlamentin ovet on lukittu. Miapetra Kumpula-Natri (sd.) kertoo, että hänen avustajansa on parlamentissa sisällä ja hän itse on keskustassa syömässä ja yrittää päästä takaisin salikeskusteluun.

Juttua on päivitetty klo 22:44.