Kuumasta kesästä kuumaan syksyyn

Iloitsimme siitä, että SDP:n eduskuntaryhmä tuli pitämään kesäkokoustaan Vaasaan. Puolueen kannatus on galluppien mukaan vakiintunut, ja olemme nyt paalupaikalla. Kuinka parantava vaikutus tällä onkaan ollut jäsenistöömme. Vaasan torilla nähtiin paljon iloisia ja energiaa puhkuvia demareita. Pohjoismaan tärkeimmässä energiakaupungissa oli myös juuri kuultu, että Wärtsilä tekee noin 200 miljoonan investoinnin Vaasaan. Kaupunki todella elää nyt auringonpaisteessa.

Eduskuntaryhmien kesäkokoukset aloittavat politiikan syksyn. Tällä kertaa jäljellä olevasta hallituskaudesta ei vauhtia tule puuttumaan. Vaalilupauksia lentää jo tuhkatiheään kuten ennenkin. Niihin voi suhtautua aika kepeästi sillä hallitukset ovat monen puolueen koalitiohallituksia todennäköisesti jatkossakin. Hallituspuolueiden lupauksista pyritään niissä tinkimään tasapuolisesti.

Sipilän hallitus on ollut todellinen kummajainen. Sen liikkeellelähtö oli mahtipontinen mutta tulokset ovat jäämässä vaatimattomiksi. Monet päätökset, jotka piti saada aikaan etupainotteisesti roikkuvat edelleen. Pahin sotku on saatu aikaan sote-uudistuksessa.

Miten tähän on tultu? Itse ajattelen, että sitä saa mitä tilaa. Pääministeriksi tuli henkilö käytännössä politiikan ulkopuolelta. Myöskään liikenneministeri ei tuntenut politiikkaa tai hallinnoinnin lainalaisuuksia entuudestaan. Työmarkkinajärjestöjen vaikutusvaltaa aliarvioitiin, asiantuntijoiden mielipiteet ohitettiin jne. Hallitus oli olevinaan yllätysten edessä tämän tästä. Niin kävi koska esityksiä tehtäessä ei oltu riittävän kiinnostuneita selvittämään niiden moninaisia vaikutuksia.

Samaan aikaan kun soten perustelut murenevat alta, pääministerin rohkeus on muuntunut uhkarohkeudeksi. On todella vaikeaa ymmärtää että mammuttimainen sote-uudistus ratkaistaisiin eduskunnassa vain muutaman äänen enemmistöllä. Tällainen toimintamalli tulisi jättämään syvät arvet ja pitkät varjot politiikkaan.

SDP:llä kuten monilla muillakin puolueilla mielipiteet sote-uudistuksen suhteen ovat vuosien varrella ailahdelleet. Pieleen on ajettu kun sote-uudistusta on naitettu ensin kuntauudistuksen ja sitten maakuntauudistuksen kanssa. Meillä olisi ollut sote jo ajat sitten, jos hallinnolliseksi alustaksi olisi otettu sairaanhoitopiirit. Nykyisen hallituksen ohjelmassa lähdetään siitä, että itsehallinto kuuluu soteen. Miksi? Samaan hengenvetoon vaaditaan maan kattavaa yhdenvertaisuutta. Mitä itsenäisempi hallinto luodaan sitä varmemmin alueelliset erot säilyvät tai jopa kasvavat.

Edellä olevan tyyppinen aprikointi olisi sopinut parlamentaariselle sote-komitealle, jota ei koskaan perustettu. Komitea olisi tietysti pitänyt perustaa uudistuksen alkumetreillä jo 10 vuotta sitten.

Sipilän hallituksen taival on ollut sotkuinen. Ehkä seuraavaksi olisi viisasta kokeilla vähemmistöhallitusta? Sen avulla päästäisiin todennäköisesti laajempaan kansalliseen konsensukseen kuin toimimalla Sipilän tapaan. Katseet voi tässä kääntää Ruotsiin.

Ennen kuin ollaan näin pitkällä, edessä on valmistautuminen moniin vaaleihin. Vaalienalustunnelmalla on vaikutusta vaalitulokseen. Tarvitsemme nyt positiivisuuden kierteen, joka jatkuu katkeamatta vaalipäiviin saakka. Meillä demareilla homma tuntuu nyt olevan hanskassa. Luottamus lisää luottamusta niin puolueen jäsenten kuin muidenkin äänestäjien kesken. Tästä on hyvä jatkaa.

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja v. 1991-2003 Vaasasta.