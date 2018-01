Kuvataiteilija Tapani Raittila on kuollut

Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho on pitkään haikaillut johtamansa teatteritalon ja Helsingin taidemuseon yhteistyön perään. Kuutisen vuotta keskustelutasolla vireillä pidetty idea yhteisistä hankkeista toteutuu ensi syksynä, kun HAMin pääkallonpaikalla Tennispalatsin taidemuseossa saa ensi iltansa itävaltalaisen Thomas Bernhardin romaanista sovitettu vuolaspuheinen draama ”Vanhat mestarit”.

Näytelmän primus motor, ohjaaja ja dramatsioija Minna Leino kertoo esitelleensä noin vuosi sitten Myllyaholle ideansa Bernhardin tekstin sovittamisesta näyttämölle. Tai oikeastaan jonnekin ihan muualle.

– Sanoin Mikalle, että tätä juttua ei oikein voi tehdä tavallisissa näyttämöolosuhteissa, vaan se tarvitsisi toteutusympäristökseen kuvataidemiljöön. Mika kertoi tuolloin juuri jutelleensa kaupungin taidemuseon johtajan Maija Tanninen-Mattilan kanssa jälleen kerran mahdollisista yhteistyökuvioista, ja kehotti minua kääntymään suoraan tämän puoleen. HAMista näytettiinkin vihreää valoa, ja näytelmä lähti toteutusasteelle, kertoo kolmisen viikkoa harjoituksia nyt luotsannut Leino, joka arvelee, että näytelmä olisi saattanut jäädä kokonaan totuttamattakin, jollei sopivaa taidemuseoympäristöä olisi saatu esityksen kontekstiksi.

Taidemuseon Kaarihalliin rakentuu siis syyskesällä tilapäisnäyttämö, jossa on noin 80 katsojapaikkaa. Katsomo on itsestää muovautuvaa tyyppiä, sillä katsojat saavat sisään tullessaan kokoontaitettavan tuolin, jonka liikuttelu on mahdollista esityksen edetessä. Esityksiä on syys-lokakuussa kaikkiaan 15, mutta Kansallisteatterin kalenterissa on varaus vastaavalle määrälle lisäesityksiä.

Teatteripääsylipulla voi katsoa samassa Kaarihallin tilassa ensi elokuussa avautuvan Nautinto-näyttelyn, jossa esittäytyvät taidemaalarit Elina Merenmies, Anna Retulainen ja Jukka Korkeila.

Aitouden etsijä

Vuonna 1989 kuollut Thomas Bernhard oli viime vuosisadan eurooppalaisen modernismin tärkeimpiä kirjailijoita, jolle merkityksellisyyden löytäminen niin taiteissa kuin tieteissä oli koko ajan ohjenuorana.

– Bernhard etsi teoksissaan aitoutta ja kritisoi ärhäkästi kaikkea kohotettua, mahtipontista ja kanonisoitua. Hänlle kirjoittamisessa olennaisinta oli ihmisyyden korostaminen, kertoo Leino

Vanhat mestarit (Tarja Roinilan suomennos ilmestyi 2013, alkuteos 1985) onkin sapekkaasti taiteen pönotyksiä ironisoiva romaani, jossa kolme ketjussa toisiaan tarkkailevaa herraa pohtii taiteen autenttisuuskysymyksiä ja muotivirtauksia.

Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön professuurin jättävä, ja Kansallisteatterin näyttelijävahvuuteen nyt kiinnitetty Hannu-Pekka Björkman pääsee Vanhoissa mestareissa heti tosi toimiin.

– Tässä on käsissä sellainen tekstillinen haaste, etten ole vastaavan edessä ole ollut varmaan koskaan ennen. Bernhardin tapa juoksuttaa tekstiä on hengästyttävä, siinä on esimerkiksi mielettömät määrät sisäisiä viittauksia, kuvailee roolistaan innostunut Björkman. Hän esittää kirjailija Atzbacheria, jonka lempitekemistä on tarkkailla kriitikko Regeriä (Markku Maalismaa), joka taas tarkastelee joka toinen aukiolopäivä museon Bordone-salissa yhtä ja samaa Tintoretton maalausta. Atzbacheria taas tarkkailee museon vahtimestari Irrsigler, jota esittää ensi kertaa Kansallisteatterin produktioissa nähtävä Hannu Kivioja.

