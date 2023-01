Kvanström: Eläinten hyvinvointilaki on tärkeä askel oikeaan suuntaan

Eduskunnan ympäristövaliokunta antoi eilen lausuntonsa uudesta eläinten hyvinvointilaista. Kansanedustaja Johan Kvarnström (sd.) pitää lakia tärkeänä askeleena oikeaan suuntaan, vaikka lisätoimia valiokunnan mukaan tarvitaankin. DEMOKRAATTI Demokraatti

Ympäristövaliokunnassakin vaikuttava Johan Kvarnström kiteyttää, että lakimuutoksen tarkoituksena on paitsi edistää eläinten hyvinvointia myös lisätä eläinten kunnioitusta.

– Uuden lain keskeisenä ohjenuorana on nähdä, että kaikilla eläimillä on oma arvonsa riippumatta siitä, hyötyykö ihminen eläimestä vai ei. Eläin on tunteva olento, jolla on fyysisiä ja psyykkisiä tarpeita sekä kyky tuntea positiivisia ja negatiivisia tuntemuksia, Kvarnström sanoo tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että nykyinen laki säädettiin yli 25 vuotta sitten, joten lain kokonaisuudistus on ollut jo pitkään ajankohtainen. Lain päivittäminen on ollut tärkeä tavoite Marinin hallitusohjelmassa.

Kvarnström listaa tiedotteessaan joitakin esimerkkejä, mitä hallituksen esityksessä linjataan eläinten hyvinvointiin liittyvistä vaatimuksista.

Uusi vaatimus olisi esimerkiksi huolehtia nisäkkäiden ja lintujen jatkuvasta vedensaannista eläinten pysyvissä pitopaikoissa. Sikojen kirurginen kastrointi kielletään kokonaan 12 vuoden siirtymäajan jälkeen. Uusien parsinavetoiden rakentaminen ja käyttöönotto kielletään. Samoin kiellettään kinteärakenteiset tiineystyshäkit. Pentutehtailuun pyritään puuttumaan muun muassa kieltämällä alle puolivuotiaiden koiran- ja kissanpentujen tuonti Suomeen, jos tarkoituksena on myydä ne täällä eteenpäin.

– Valiokunnassa katsoimme myös, että uudessa laissa on oltava vaatimuksia tehokkaasta kivunlievityksestä kaikkien kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä eläinlajista riippumatta. Pidimme myös pitkiä siirtymäaikoja jossain määrin ongelmallisina eläinhyvinvointilain tavoitteiden kannalta, ja tiedot osoittavat että vielä on tehtävää. Maa- ja metsätalousvaliokunta voisi ottaa ongelman huomioon ja muuttaa siirtymäaikoja mahdollisuuksien mukaan, Kvarntsröm sanoo.