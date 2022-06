Kvarnström: Pride voitava järjestää turvallisesti

Pride-tapahtumia tarvitaan, ja ne on voitava järjestää turvallisesti, kansanedustaja Johan Kvarnström (sd.) kirjoittaa blogissaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Pride-tapahtumiin kohdistuu herkästi uhkaa ja väkivaltaa. Suomen suurimman ihmisoikeustapahtuman, Helsinki Priden, järjestäjät ovat olleet syystä huolissaan kuluneen Pride-viikon turvallisuudesta. Huoli kohdistuu erityisesti lauantain kulkueeseen ja pääjuhlaan. Huoli on ymmärrettävä, valitettavasti. On masentavaa ja surullista, että tilanne on tämä 2020-luvulla, hän toteaa.

– Oslon hirvittävä terroriteko on ravistellut meitä tänä kesänä. Viha ei voi silti voittaa, eikä hiljentää rakkauden ääntä.

Kvarnström toteaa, että kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään sitä, että puolustaa oikeutta olla oma itsensä, tai että puolustaa ihmisoikeuksia ja rakkautta.

Kvarnström toteaa myös, ettei saa unohtaa kaikkea edistystä ja myönteistä kehitystä, parempaa ymmärtämystä ja lisääntynyttä tietoisuutta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä ja moninaisuudesta.

– Näillä voimme osoittaa, että arvokonservatiiviset voimat kuuluvat menneeseen aikaan, ja että vapaus voimistuu. Vapautta täytyy vaalia joka päivä kaikilla tasoilla. Tämän vuoden Pride-tapahtuman teema, Kohtaamisia, on erinomainen.