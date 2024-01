Kvarnström suomii ehdotusta: ”Uudellamaalla ei ole liikaa synnytyssairaaloita”

Kansanedustaja Johan Kvarnström (sd.) suhtautuu erittäin kriittisesti sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän esittämiin ehdotuksiin päivystävien sairaaloiden määrästä.

Hän korostaa, että huoli riittävästä henkilöstöstä ja potilasturvallisuudesta on yhteinen, mutta haasteita ei voida ratkaista radikaalilla keskittämisellä. Sen sijaan henkilöstöpulaan on puututtava ja kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja perusterveydenhuoltoon.

– On selvää, että esimerkiksi Uudellamaalla ei ole liikaa synnytyssairaaloita, pikemminkin päinvastoin. Työryhmän ehdotus on yksipuolinen. Poliitikkojen on kannettava vastuu kokonaisuudesta, Kvarnström vaatii tiedotteessa.

Hän pitää tärkeänä, että työryhmän asettanut hallitus perääntyy säästövaatimuksistaan ja antaa jo aloittaneille hyvinvointialueille mahdollisuuden toteuttaa sote-uudistuksen tavoitteita painottaen enemmän perusterveydenhuoltoa.

Pula erikoistuneesta terveydenhuoltohenkilöstöstä ole ikuinen totuus vaan haaste, joka voidaan ratkaista, hän myös korostaa.

– Koulutus on tietenkin keskeinen osa ratkaisua. Toinen on maahanmuutto, ja tältä osin hallituksen linjaukset vain pahentavat ongelmaa huomattavasti.

RAASEPORIN yleislääkäripäivystystä koskevat uhat ovat nousseet myös keskusteluun. Kvarnström huomauttaa, että tämänkaltaiset päivystykset eivät sido suurta määrää henkilökuntaa.

– Päinvastoin nämä ovat juuri sellaisia lähipalveluina annettavia palveluja, joita ei voida keskittää.

Seuraavaksi ministeriö kokoaa laajemman aineiston, jonka pohjalta hallituksen mahdolliset lakiesitykset tehdään.

– Hallituksen on katsottava kokonaisuutta, turvattava lähipalvelut, puututtava henkilöstöpulaan ja uskallettava satsata hoitoon riittävästi. Ongelmat ei katoa säästämällä ja keskittämällä.