Tiede ja teknologia
9.7.2026 13:10 ・ Päivitetty: 9.7.2026 13:10
Kyberhyökkäykset kasvussa myös Suomessa – Tietojen syöttäminen tekoälylle merkittävä riski
Suomalaisorganisaatioihin kohdistuneet kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet 35 prosentilla viime vuoden kesäkuuhun verrattuna, selviää kyberturvallisuusyhtiö Check Point Software Technologiesin uhkatiedusteluyksikön raportista.
Kyberhyökkäysten määrä on kasvanut lähes koko maailmassa. Eniten hyökkäyksiä kohdistui opetus- ja tutkimusalaan, julkishallintoon ja tietoliikennealaan.
Raportissa huomautetaan lisäksi generatiivisen tekoälyn käyttöön liittyvistä merkittävistä riskeistä, sillä yritykset syöttävät tekoälylle myös arkaluontoista materiaalia.
Raportin mukaan yritykset jakoivat tekoälylle muun muassa henkilötietoja, talousdataa sekä juridisia materiaaleja.
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