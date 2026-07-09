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Tiede ja teknologia

9.7.2026 13:10 ・ Päivitetty: 9.7.2026 13:10

Kyberhyökkäykset kasvussa myös Suomessa – Tietojen syöttäminen tekoälylle merkittävä riski

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Eniten kyberhyökkäyksiä kohdistui raportin mukaan opetus- ja tutkimusalaan, julkishallintoon ja tietoliikennealaan.

Suomalaisorganisaatioihin kohdistuneet kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet 35 prosentilla viime vuoden kesäkuuhun verrattuna, selviää kyberturvallisuusyhtiö Check Point Software Technologiesin uhkatiedusteluyksikön raportista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyberhyökkäysten määrä on kasvanut lähes koko maailmassa. Eniten hyökkäyksiä kohdistui opetus- ja tutkimusalaan, julkishallintoon ja tietoliikennealaan.

Raportissa huomautetaan lisäksi generatiivisen tekoälyn käyttöön liittyvistä merkittävistä riskeistä, sillä yritykset syöttävät tekoälylle myös arkaluontoista materiaalia.

Raportin mukaan yritykset jakoivat tekoälylle muun muassa henkilötietoja, talousdataa sekä juridisia materiaaleja.

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