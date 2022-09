”Kykenemme säästöihin”, Petteri Orpo julistaa ja nostaa malliksi Iiro Viinasen

Oppositiopuolue kokoomus suuntaa katseensa jo tiukasti tuleviin eduskuntavaaleihin. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Kokoomus on vaihtoehto vasemmistohallitukselle ja tälle nykymenolle, puheenjohtaja Petteri Orpo julisti puheessaan kokoomuksen puheenjohtajapäivillä Hämeenlinnassa.

Vaaleihin on aikaa 190 päivää.

– 190 päivää siihen, kun me muutamme Suomen suunnan, puheenjohtaja sanoi itsevarmasti.

– Uskomme vakaasti siihen, että suomalaiset äänestävät kumoon asioita huonosti hoitavan hallituksen ensi keväänä. Suomalaiset ansaitsevat, ja Suomi tarvitsee muutoksen. Rinteen-Marinin hallituksen linjalla olemme vaarallisella tiellä. Ilma on sakeana huonoista uutisista, hän jatkoi.

Tämän jälkeen Orpo moitti hallitusta venäläisten viisumiasioiden huonosta hoidosta.

– Hallitus ilmoitti myöhään perjantaina, että se aikoo viimein estää venäläisten turistien saapumisen maahan. Päätöksen perustelut ovat ne ihan samat, jotka hallitus on tähän saakka torjunut mahdottomina. Jos tahtoa olisi ollut, tie olisi löytynyt aiemmin.

Orpon mukaan Suomen ei pidä ottaa Venäjältä mahdollisesti laajoin joukoin tulevia reserviläisiä vastaan turvapaikanhakijoita.

– Riski turvallisuusuhkista joukossa on ilmeinen.

ORPO KANTOI huolta valtiontaloudesta.

– Nyt olemme tilanteessa, jossa ensi vuonna valtion korkomenot tuplaantuvat lähes puoleentoista miljardiin euroon. Se on enemmän kuin poliisitoimen vuosittaiset toimintamenot tai valtion rahoitus ammattikorkeakouluille koko maassa. Vasemmistohallitus ei ole edes yrittänyt kääntää suuntaa.

Orpon mukaan kokoomus on tarjonnut hallitukselle vaihtoehtoja useista kysymyksistä, mutta vastaus kysymyksiin on ollut hyökkäys ja kokoomuksen syyttely.

– Pääministeri Marin (sd.), vastuu vanhuspalveluiden kriisistä, kesän Uniper-neuvotteluista, velkaantumisesta ja venäläisturistien viisumisotkusta on ollut hallituksen.

– Olemme esitelleet oman vaihtoehtomme velkataloudelle. Meidän mallissamme tulevaisuutta rakennetaan talouden kestävälle kasvulle, osaamiselle, turvallisuudelle. Meidän vaihtoehdossamme hyvinvointi syntyy suomalaisten työstä ja yrittämisestä.

Orpon mukaan kokoomus sitoutuu TKI-panostuksiin ja haluaa laittaa perusopetuksen kuntoon.

– Aloitetaan se kaksivuotisesta esiopetuksesta ja peruskoulun nostamisesta koulutuspolitiikan ytimeen.

Orpon mukaan kokoomuksessa uskotaan ”työn linjaan”.

– Työnteko ja alempi työn verotus kannustaa tekemään enemmän.

– Tulevana talvena monella on tiukkaa. Ruoan hinta nousee, sähkön hinta nousee, vastikkeet nousevat, asuntolainojen korot nousevat. Paras tapa lievittää taloudellista ahdinkoa on varmistaa, että suomalaisilla jää palkasta ja eläkkeestä enemmän rahaa käteen. Kannustaa tekemään työtä. Korkeat marginaaliverot on saatava alemmas.

Opiskelijoiden tilannetta voidaan Orpon mukaan helpottaa nostamalla opintotuen tulorajoja ja eläkeläisten työntekoa voidaan tukea eläketulovähennystä korottamalla.

– Uudistetaan sosiaaliturvaa niin, että työn tekeminen on aina kannattavaa. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen olisi merkittävä askel tähän suuntaan, mutta ensi kaudella

on tehtävä myös suurempi sosiaaliturvan remontti, Orpo linjasi.

ORPON MUKAAN kokoomus ei tingi ”pitkän aikavälin” ilmastotavoitteista.

– Samoin meidän on huolehdittava siitä, että ensi talvena kodeissa on lämpöä ja sähköä, ja että yrityksillä on tarvitsemaansa energiaa. Siihen tarvitsemme kaiken saatavilla olevan energiareservin, myös turpeen ja kivihiilen. Irtaantumalla venäläisestä fossiilienergiasta me saavutamme ilmastotavoitteet…Panostamme ydinvoimaan ja puhtaisiin energialähteisiin, tuuli- ja aurinkovoimaan, vetytalouteen.

Talouspolitiikassa tarvitaan Orpon mukaan kahta asiaa, talouden kasvua ja menojen sopeuttamista, säästämistä.

– Kokoomus on varmasti antanut näyttönsä, että me kykenemme säästöihin silloin, kun se on välttämätöntä. Iiro Viinanen ja Sauli Niinistö laittoivat itsensä likoon vahtivuoroillaan ja Sipilän hallituksessa tasapainotimme taloutta neljän miljardin kovalla säästökuurilla. On suorastaan hupaisaa, että hallituksessa istuvat tuhlaajapuolueet ovat huolissaan kokoomuksen kyvystä sopeuttaa. Heidän kannattaisi kysyä itseltään, miten valtion menojen ja tulojen pysyvä epäsuhta ratkaistaan. Vai aikovatko he vain seurata katseella, kun hyvinvointimme murenee, Orpo sanoi.

Iiro Viinanen toimi valtiovarainministerinä Esko Ahon (kesk.) lama-ajan hallituksessa, Sauli Niinistö myöhemmin Lipposen hallituksissa.

Orpon mukaansa tarvitaan kaksi vaalikautta julkisen talouden tasapainottamiseen. Orpo toisti tässä jo aiemmin sanomaansa:

– Hyvän raamin työlle antaa talouspolitiikan arviointineuvoston suositus. Kahden vaalikauden ajan sopeutetaan 0,2-0,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tämä tarkoittaa noin miljardin euron vuosittaista sopeutusta.

ORPO NOSTI esiin muutamia säästökohteita ja lupasi tarkemmat suunnitelmat vaihtoehtobudjetissa.

Kuten aiemmin on kerrottu, kokoomuksen säästötoimien kohteeksi joutuisivat ympäristölle haitalliset yritystuet ja asumistuki.

– Sote-uudistuksessa hassataan satoja miljoonia uuden hallinnon rakentamiseen. Tuottavuutta parantamalla ja tehostamalla pystymme saamaan säästöjä kajoamatta itse palveluihin. Julkisia hankintoja tehdään vuodessa 50 miljardilla eurolla. Säästöpotentiaali on valtava, jos kilpailutuksiin saadaan lisää tarjouksia sisään, hän jatkoi.

– Suomen käännös oikeaan suuntaan ei kuitenkaan tapahdu vain menoja leikkaamalla. Se tapahtuu tuloja lisäämällä. Veroastetta emme voi korottaa, joten jäljelle jää vahvuutemme, kasvun rakentaminen.

Kasvua auttaa Orpon mukaan työvoiman saanti, yrittämiseen ja työntekoon kannustava verotus ja sosiaaliturva, toimivat ja joustavat työmarkkinat, energian saatavuus, osaaminen, tutkimus ja innovaatiot.

– Kuulisin mielelläni Sanna Marinilta SDP:n keinot talouskasvun aikaansaamiseksi, menojen suitsimiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Onko niitä? Vai onko SDP:n ajatus paikata puuttuvat tulot veronkorotuksilla – hamuamalla inflaation keventämistä lompakoista viimeisetkin eurot?

– Me tahdomme voittaa suomalaisten luottamuksen ja kääntää Suomen suunnan. Siksi tarvitsemme vaalivoiton, joka antaa meille mandaatin rakentaa vastuullinen ja tulevaisuuteen katsova hallitusohjelma, Orpo sanoi vielä puheensa lopussa.