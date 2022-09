Kyllä markkinat hoitaa – vai hoitaako sittenkään?

Venäjän Ukrainaa vastaan käynnistämä hyökkäyssota aiheuttaa valtavaa inhimillistä kärsimystä ja mittavia aineellisia vahinkoja. Vakavinta on, että konfliktin seurauksena nälänhätä uhkaa laajasti maailman köyhimpiä maita. Euroopassa sota tuntuu ruoan ja energian hinnoissa. Tämä on näkynyt erityisesti sähkön kuluttajahintojen räjähdysmäisenä nousuna ja jopa sähkön riittävä saatavuus on uhattuna. Jukka Pekka Matintupa Kunnallisneuvos, Alajärvi

Asiat on laitettava tärkeysjärjestykseen. Nyt kansainvälinen huomio on ollut pääasiassa Ukrainan kansan uhrautuvassa taistelussa Venäjän röyhkeää hyökkäys- ja valloitussotaa vastaan. Apu Ukrainalle on keskeistä ja näin on oltava jatkossakin. Sota on johtanut myös maailmanlaajuiseen ruokapulaan ja hintojen nousu puolestaan siihen, ettei köyhillä mailla ja niiden asukkailla ole varaa nykyhintaiseen viljaan. Ukrainan sodan ja omien vaikeuksiemme rinnalla emme saa ummistaa silmiämme köyhimpien maiden hädältä.

Myös meillä Euroopassa ja Suomessa ruoan, sähkön ja polttoaineiden korkeat hinnat uhkaavat tavallisten ihmisten pärjäämistä. Ensi talvesta on tulossa vaikea. Mikäli hinnat pysyvät korkealla pitkään, myös suomalaisen ja eurooppalaisen teollisuuden toimintaedellytykset uhkaavat rapautua. Mikäli näin käy, seuraukset näkyvät vielä vuosienkin päästä.

HUOLESTUNEENA OLEN seurannut julkisuudessa käytävää keskustelua. Markkinauskoisin oikea laita toitottaa, ettei juuri mitään voida tehdä. ”Kyllä markkinat hoitaa” ja näin varmaa hoitaakin, mutta tämän hinta tavallisille kansalaisille ja teollisuudelle on kohtuuttoman kova. Markkinatalous ei sovellu sota-ajan olosuhteisiin. Niin se vain on, että näissä olosuhteissa myönteistä markkinareaktiota odotellessa ”kurki kuolee ennen kuin suo sulaa.”

Erityisesti sähkön osalta maksamme Euroopassa nyt ahneuden hintaa. Tosiasia on, että tuotantokustannukset niin vesi- tuuli-, aurinko- kuin ydinvoimankin osalta eivät ole juurikaan kasvaneet, ja nämä tuotantomuodot vastaavat noin 80 prosenttisesti koko sähköntuotantomme määrästä. Ja silti me maksamme joka ainoasta kilowatista sitä kaikista kalleimman tuotantotavan hintaa ja ylikin, koska ahneudella ei ole mitään rajaa. On päivän selvää, että joku vetää välistä ja paljon.

Tarvitaan nopeita päätöksiä ja yhteen hiileen puhaltamista.

KOSKA MARKKINAT toimivat nyt kansalaisia vastaan, on turvauduttava sota-ajan menetelmiin eli säännöstelyyn ja pureuduttava ongelman juurisyihin.

EU-tasoinen sähkön hintakatto on saatava ennen talvea voimaan. Tehoreservissä seisovat voimalaitokset on otettava käyttöön. EU:n päästökaupan markkinamekanismiin on tehtävä väliaikaisia muutoksia niin, että päästöoikeuksien historiallisen korkeaa hintaa saadaan hilattua alaspäin. Näillä toimenpiteillä saadaan sähkön hintaa alaspäin, mutta ei riittävästi. Tarvitaan myös arvonlisäveron alentamista ja erityisesti kohdennettuja toimenpiteitä pieni- ja keskituloisille. Myös suora tuki kansalaisille kohtuuttomien sähkölaskujen maksamiseen on otettava poikkeusoloissa käyttöön.

Nyt tarvitaan nopeita päätöksiä ja yhteen hiileen puhaltamista, sillä Venäjän verinen yksinvaltias Vladimir Putin odottaa herkeämättä talvea ja Euroopassa inflaation, energian ja ruoan hinnan nousun aiheuttamia levottomuuksia, jotka horjuttaisivat lännen yhtenäisyyttä ja demokraattista päätöksentekoa. Toteutuessaan nämä Putinin päiväunet veisivät huomion ja tuen pois Ukrainan kansan itsenäisyystaistelulta ja avaisivat Venäjän sotatoimille vapaat kädet.

Kirjoittaja on kunnallisneuvos Alajärveltä.