”Kyllä tämä on nuorten aikuisten epidemia” – näissä tilanteissa tartunnat syntyvät nyt

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki löytää tämänhetkisestä koronatilanteesta ilonaihetta mutta huolestuttavaa viestiä. Marja Luumi Demokraatti

– Kyllä tämä on nuorten aikuisten epidemia tällä hetkellä, kun yli 80 prosenttia tartunnoista todetaan alle 50-vuotiailla. Sairaalaan otetaan edelleen aika paljon potilaita, lähes 150 viikossa, mutta testejä tehdään kiitettävän paljon. Se, mistä tiedämme aika paljon, ovat ulkomailla saadut tartunnat, ja ne ne ovat pysyneet jo jonkin aikaa 5,5 prosentin pinnassa, hän summasi kolmen viime viikon seurantaraportin tilannetta tiedotustilaisuudessa.

Tartuntoja syntyy nyt kaveriporukoissa, yksityistilaisuuksissa ja työpaikkojen sosiaalitiloissa, myös niiden ulkotiloissa voi käynnistyä tartuntaketjuja.

– Hyvä suuntaus jatkuu, jos kaikki muistamme hyvät hygieniakäytännöt ja alueviranomaiset poistavat varovaisesti rajoituksia ja suosituksia, Voipio-Pulkki vetosi.

Hänen mukaansa hieman aiemmista raporteista poikkeavaa on se, että altistuneiden määrä on laskenut muutaman viikon ajan. Karanteenissa olevien määrä on pysynyt jo pari viikkoa noin 6 500 henkilössä. Voipio-Pulkki sanoo sen tarkoittavan sitä, että suuret joukkoaltistukset ja perheiden sisäiset tartunnat ovat vähentyneet ja jäljitys on onnistunut varsin hyvin.

– Uusista tartunnoissa 27 prosenttia on havaittu karanteeniin asetetuilla. Edelleen on uusia tapauksia ja tartuntaketjuja. Siksi varotoimia niin omassa arkelämässä ja ihmisten arkielämässä ja rajoituksissa, joita viranomaiset asettavat, täytyy edelleen jatkaa.

”Perhepiirissä tartunnat alkavat vähentyä.”

Sairaalakuormitus on Voipio-Pulkin mukaan pienentynyt paljon pääsiäistä edeltävistä viikoista. Häntä itseään yllätti se, että tehohoidossa uusien potilaiden määrä oli maaliskuussa koko epidemian korkein, mutta sekin on tulossa alas. Määrä on pysynyt pitemmän aikaa yhteensä 30-35 potilaassa.

– Väheneminen koskee kaikkia sairaalahoidon tyyppejä, mutta uusien hoitojaksojen ennusteet ovat vielä aika korkeita. Näyttää nyt siltä, että kuormitus ei enää laske samalla vauhdilla. Tätä ilmiötä on seurattava ja selvitettävä, miksi tartuntojen määrä laskee, mutta sairaalahoidon määrä vähenee hitaammin.

Raportit uusista tartunnoista tulevat hieman viiveellä, mutta Helsingistä ne saadaan viikoittain.

– Mielenkiintoinen ilmiö on tämä, että perhepiirissä tartunnat alkavat vähentyä, muut sosiaalisissa kontakteissa ne korostuvat. Ei voi muuta sanoa kuin vedota: jaksetaan pitää turvavälejä, pitää huolta hyvästä yskimis- ja käsihygeniasta ja käyttää maskia, jos turvavälejä ei voi pitää, Voipio-Pulkki korosti.