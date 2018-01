”Kyllä tilanteen vakavuus ja pitkä kesto on yllättänyt” – Ministeri Berner ottaa kantaa sähkökatkoihin

Uutisista on voitu lukea, että rankaisumalliksikin kutsuttua hallituksen jo läpiajamaa työttömien niin kutsuttu aktiivimallia olisi ehdotettu STTK:sta.

Asian tausta on siinä, että STTK:n pääekonomisti Ralf Sund oli mukana aktiivimallia valmistelleessa työryhmässä. Uusi Suomi kertoo, että Sundin mukaan juuri STTK otti aktiivisuusperiaatteen työryhmässä esille.

Alkujaan työryhmä pohti vain työttömyysturvan porrastusta eli leikkaamista työttömyyden keston perusteella. Sundin mukaan STTK ehdotti, ettei leikkaus tulisi automaattisesti, vaan se olisi mahdollista estää omalla aktiivisuudella. Sundin mukaan lopulta työttömien kannalta esillä olleista malleista paras tuli valituksi. Mallin miinuksia Sund ei kiistä.

Kun STTK:n puheenjohtajalta Antti Palolalta kysyy kantaa aktiivimalliin, hän toteaa edustavansa STTK:n virallista kantaa.

– Se on se, että me emme hyväksy tätä mallia voimaanastuneessa muodossa.

Palola korostaa, ettei tämä tarkoita, että hän ja Sund olisivat eri linjoilla.

– En suinkaan sano, että Sund puhuu potaskaa tai on väärillä linjoilla, painotus tai lähtökohta on erilainen. Jos meillä on ekonomisti, joka pohtii asioita ja tekee sen perusteella johtopäätöksiä, en halua toimia sensuurina. Meillä on fiksua porukkaa, joka puhuu asiat asioina, Palola sanoo.

”Onhan tämä ihan hölmöläisten hommaa.”

Palola kertaa tapahtumien kulkua. Kesällä 2016 virkamiestyöryhmä esitti työttömyysturvan leikkausta asteittain työttömyyden jatkuessa. Syksyllä aloitti kansliapäällikkö Hetemäen työryhmä, jossa käytiin erilaisia vaihtoehtoja läpi ja jossa lopulta syntyi pohja aktiivimallille.

Palolan mukaan STTK halusi olla aktiivimallin valmistelussa mukana sen vastenmielisyydestä huolimatta, jotta siihen pystyttäisiin vaikuttamaan. Palolan mukaan aktiivimallin yhteydessä olisi pitänyt parantaa nollatuntisopimuksella työskentelevien työntekijöiden epäkohtia ja laajentaa työttömän oikeutta opiskella työttömyysturvalla.

– Molemmissa edistyttiin jonkin verran, mutta ei mielestämme tarpeeksi. Sen takia emme voineet hyväksyä aktiivimallia. Sen selkeä heikkous ja kansalaisia eriarvoistava asia on, että avoimet työpaikat ja aktiivinen työvoimapalveluiden tarjonta on hyvin erilaista eri puolilla maata. Jos nyt hallituksen oli pakko aktiivimalli saattaa voimaan, minun mielestä olisi ollut vähintääkin kohtuullista, kun se astui voimaan vuoden alusta, että se olisi kohdistunut vasta sen jälkeen työttömäksi joutuneisiin. Nyt se rankaisee pitkään työttöminä olleita, Palola kritisoi.

Mallissa onkin Palolan mielestä suuri epäkohta verrattuna Ruotsin ja Tanskan vastaavaan, nimittäin Suomessa työllisyyspalveluista on vähennetty väkeä.

– Samaan aikaa tehdään päätöksiä, jossa tarve aktiivisiin palveluihin olisi suurempi – eli onhan tämä ihan hölmöläisten hommaa.

”Vaihtoehto olisi ollut vielä hurjempi.”

Palolan mukaan hänen ja Sundin puheissa on painotusero. Kun Sund on tuonut makrotalouden ekonomistin näkemystä asiaan, Palola puhuu enemmän jäsenistönsä suulla ja ottaa huomioon sieltä tulevat huolet.

– Me olemme olleet aktiivimallin valmistelussa mukana, mutta sen vaihtoehto olisi ollut vielä hurjempi, 15 prosentin leikkaus työttömyysturvaan, Palola painottaa ja katsoo siis, että STTK oli nimenomaan ja käytännössä siis Sundin edustuksellakin estämässä sitä, etteivät vielä ikävämmät vaihtoehdot päässeet toteutumaan.

Palola toteaa, että jos julkisuuteen on syntynyt kuva, että STTK olisi ollut aktiivimallia ajamassa, hän leikkaa siltä siivet pois.



– Eihän me nyt niin pöllöjä olla, että olisimmme ajamassa työttömyysturvaan leikkauksia.

Sen verran STTK:hon, Palolallekin henkilökohtaisestikin, on tullut aktiivimallista käydystä keskustelusta palautetta, että STTK:n työvaliokunta keskusteli asiasta kokouksessaan tänään. Kyseessä oli työvaliokunnan sääntömääräinen kokous.

– Totta kai palautetta on tullut. Me olemme pyrkineet vastaamaan viesteihin omalla viestillä ja olemme todenneet sen, että emme ne ole missään vaiheessa olleet työttömyysturvaan leikkauksia ajamassa. Haluan katkaista siivet siltä huhulta, että olisimme olleet ajamassa sitä. Me olemme sen sijaan hakeneet vaihtoehtoa, joka olisi vähemmän epäedullinen. Hyvin harvat näkevät, mistä tässä on ollut loppupeleissä kysymys eli ilmassa oli 15 prosentin leikkaus, Palola toistaa.

Työvaliokunnan kokouksessa todettiin, että aktiivimallista keskustellaan STTK:n hallituksessa viikon päästä.

– Hallitukselle annetaan tieto ja mitkä ovat faktat. Käydään keskustelu ja tehdään tarvittavat päätökset, Palola toteaa ja painottaa, että STTK:n linjat suhteessa aktiivimalliin ovat pysyneet koko ajan samoina.

Haastavimmat neuvottelut 0vat edessä.

Työmarkkinajärjestäissä eletään paraikaa liittokierrostunnelmissa. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola arvioi, että haastavimmat neuvottelut ovat vielä edessäpäin.

Hän odottaa nimenomaan julkisen sektorin neuvotteluista vaikeita.

– Sama näyttäisi pätevän kaupan ja palvelun alalla. Koko julkinen sektori, kauppa ja palvelu muodostavat varmasti tämän kierroksen kaikkein haastavimman kokonaisuuden.

Samaan aikaan ay-liikkeen piiristä on väläytelty poliittisia lakkoja aktiivimallin vuoksi. Teollisuusliitto on jo kehottanut valmistautumaan asiassa. SAK:n hallitus pui aktiivimallia vielä tässä kuussa.

– En ole kuullut STTK:n piiristä, että kukaan olisi puhunut mitään poliittisista lakoista tai työtaisteluista neuvottelukierroksen aikana kohdistuen aktiivimalliin, Antti Palola toteaa.

Hän ei usko, että keskustelu aktiivimallista yhdistyy meneillään olevaan liittokierrokseen.

– Ei aktiivimalli ratkea millään tavalla neuvottelupöydässä, se on maan hallituksen ja eduskunnan tekemä päätös.

– Neuvottelukierroksella useiden erittäin maltillisten sopimusten jälkeen varmasti kaikki tavoittelevat ennen kaikkea palkankorotuksia, Palola toteaa.