”Kyllä voi olla, että siellä kohta rytisee ihan kunnolla” – suomalaistutkija uskoo mielenosoitusten jatkuvan Valko-Venäjällä

Valko-Venäjän viralliset presidentinvaalitulokset antavat kansalaisille selvän syyn jatkaa mielenosoituksiaan, arvioi tutkija Kristiina Silvan (kuvassa) Ulkopoliittisesta instituutista. Hänen mukaansa niin moni tietää äänestäneensä opposition Svetlana Tihanovskajaa, etteivät he voi mitenkään pitää tietoa ehdokkaan 10 prosentin äänisaalista todellisena.

Silvanin mukaan nyt on mielenkiintoista seurata, miten Valko-Venäjän miliisi ja poliittinen eliitti arvioivat tilannetta.

– Jos tilanne näyttää kovin pahalta, niin on hyvinkin mahdollista, että miliisi ja poliittinen eliitti siirtyvät tukemaan mielenosoittajia, Silvan arvelee.

Hän kertoo nähneensä jo tietoja esimerkiksi yhdestä kaupunginjohtajasta, joka olisi ilmoittanut haluavansa neuvotella mielenosoittajien kanssa.

– Eli kyllä voi olla, että siellä kohta rytisee ihan kunnolla, Silvan sanoo.

Eliitillä on nyt haastava tilanne puntaroida asemaansa, koska elämä presidentti Aleksandr Lukashenkon johtamassa maassa on ollut mukavaa. Hävittävää on siis mahdollisesti paljon. Silvanin mukaan eliitille lieneekin sadellut viime päivinä lupauksia siitä, kuinka heidät palkitaan lojaalisuudesta presidentille.

– Ja toisaalta kuinka heitä rangaistaan, jos he asettuvat Lukashenkoa vastaan. Ei käy kateeksi, Silvan sanoo.

Viime yön yhteenotot olivat Silvanin mukaan yllättävän rajuja. Positiivinen yllätys oli kuitenkin se, ettei miliisejä vastaan hyökätty esimerkiksi polttopulloin ja että joissain paikoin miliisit laskivat varusteensa ja menivät pois paikalta.

Lukashenko taas on pysynyt toistaiseksi poissa julkisuudesta väitetystä ylivoimaisesta vaalivoitosta huolimatta.

– Kyllä se kielii siitä, että jotain suurta on tapahtumassa, Silvan sanoo.

STT–Niilo Simojoki