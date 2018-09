Kylmääviä esimerkkejä riittää: Liikuntavammainen Oskari, 10, odotti yksin taksia tuntikausia – Eduskunnassa kuohahti: ”Ministeri Berner, eikö nyt olisi anteeksipyynnön paikka?”

– Lakiuudistuksen jälkeen Kela-kyytien saatavuus on ollut sekaisin ja ongelmat jatkuvat uhkasakoista huolimatta. Julkisuudesta olemme saaneet lukea muun muassa 10-vuotiaasta Oskarista, joka liikuntavammaisena odotti taksi yksin 42 minuuttia peläten pääseekö perille.

– Mitä hallitus aikoo tehdä koko maan lasten ja sairaiden taksipalveluiden varmistamiseksi?

Tähän kysymykseen SDP:n kansanedustaja Katja Taimela ei saanut vastausta torstain kyselytunnilla vastuuministeriltä, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalta (sin.), koska tämä oli poissa paikalta. Kysymykseen vastasi hänen sijastaan liikenneministeri Anne Berner (kesk.).

– Laki liikenteen palveluista säätelee siitä, miten taksimarkkina muun muassa osana henkilöliikennepalveluita toimii jatkossa Suomessa. Laki liikenteen palveluista ei säätele sitä, miten julkinen sektori ostaa palveluitaan ja miten julkinen sektori kilpailuttaa. Näin ollen se, millä tavalla kunnat tekevät ostopäätöksiään tai kilpailuttavat esimerkiksi koulukyytejä ovat heidän päätösasioitaan ja vastaavasti Kela-kyytien osalta Kelan kilpailutus kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen ja siten ministeri Mattilan toimivaltaan.

Bernerin ministeriöiden ja Kelan välillä on käyty keskusteluja siitä, voidaanko kilpailutusta tukea ministeriöiden puolelta.

Puhemies Paula Risikko toisti vastauksen jälkeen jo kerran sanomansa, ettei kysymyksen käsittelyä voida jatkaa kyselytunnilla pitkään, koska vastuuministeri on poissa. Taimela ei kuitenkaan luovuttanut vaan osoitti kysymyksensä nimenomaan liikenneministerille.

– Ministeri berner on kesän aikana useasti kertonut julkisuudessa, ettei liikennepalvelulaki koske Kela-kyytejä eikä vaatinut nyt Kelaa kilpailuttamaan. Tämä on osaltaan oikein, mutta lakiuudistus sotkee juuri niitä taksimarkkinoita, joilta Kela kyytinsä ostaa.

Taimela kysyi Berneriltä, eikö hallitus nähnyt ongelmia etukäteen ja miten koordinoitte valmistelun liikenne- ja viestintäministeriön ja Kela-kyytien korvaamisesta vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön välillä jatkossa, jotta ongelmat poistuvat välittömästi.

Berner vastasi, että ongelmat kyllä havaittiin.

– Se että Kela olisi pitänyt kilpailuttaa juuri niin, että Kela-kyytien kilpailutus astuisi voimaan samana päivänä kuin laki liikennepalveluista, sille ei todellakaan ollut minkäänlaista välttämättömyyttä. Kela olisi voinut kilpailuttaa jo silloin, kun laista tehtiin puolitoista vuotta sitten päätöksiä, jos olisi halunnut tehdä tämän kilpailutuksen ennen kuin liikennepalvelulain voimaantuloa. Muistutan myös, että STM teki hinta-asetuksen varmistaakseen juurikin niin, että Kelalle on asetettu kiinteä kattohinta. Tämä tarkoittaa, että Kela olisi voinut kilpailuttaa senkin jälkeen, kun laki liikenteen palveluista on tullut voimaan mahdollistaen myös uusien toimijoiden osallistumisen kilpailutukseen, joka ei nyt ollut mahdollista.

SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen kertoi tässä vaiheessa toisen esimerkin iäkkäästä kansalaisesta, joka oli lopulta joutunut maksamaan kalliin taksimatkan itse, koska ei ollut päässyt puhelimella läpi ja sairaalaan oli päästävä nopeasti. Nurminen osasi neuvoa hakemaan korvausta, mutta esimerkkejä on paljon muitakin.

– Fakta on se, että voimaanastunut taksilaki on pakottanut kilpailuttamaan myös Kela-taksit. Omavastuita on nostettu jopa 25 euroon suunta, ja ehkä käytännön esimerkki, joka kentältä nousee on tämä Kela-matkojen meno-paluu mahdollistaminen.

Tähän ei ole Nurmisen mukaan LVM:ssä tähän mennessä suostuttu, joten hän halusikin kuulla Bernerin kannan asiaan.

– Kela on valinnut kilpailutusmallinsa ja siinä on kieltämättä haasteita.

Berner sanoi, että kilpailuviranomainen tekee parhaillaan asiasta selvitystä.

– On selvää, että kilpailutusmallia on katsottava paremmaksi.

Berner kuitenkin muistutti, ettei Kela ole LVM:n ohjauksessa eikä valvonnassa.

– Kela tekee itsenäiset päätöksensä.

SDP:n Kristiina Salonen totesi tässä vaiheessa, että Bernerin vastaukset kuulostavat Kelan syyttämiseltä.

– Kelan valtuutettuna minun pitää kysyä, eikö Kela todellakaan kertonut teille etukäteen, millaisen sotkuun Kela-kyytien osalta joudutaan, jos aikataulu tässä lakiesityksessä on tämä. Eikö siis Kelan osalta pyydetty aikatauluun lykkäystä, jotta pystytään paremmin varmistamaan palvelut ja kyydit ihmisille. Minusta me emme voi syyttää Kelaa, vaikka Kela onkin vastaanottanut ihmisten pettymykset Kela-kyytien osalta. Lakimuutokset ovat kuitenkin lähteneet täältä.

Salonen sanoi itsekin saaneensa palautetta ongelmia kokeneilta ihmisiltä kesästä lähtien. Hän esittikin tiukan kysymyksen Bernerille.

– Ministeri Berner, eikö nyt olisi anteeksipyynnön paikka?

Berneriltä ei kuitenkaan anteeksipyyntöä kuulunut.

– Olimme aktiivisesti mukana keskustelussa, kun Kela valmisteli kilpailutustaan ja kiinnitimme Kelan mutta myös täällä monien edustajien huomiota siihen, että tässä mallissa on suuri riskinsä, kun kilapilutetaan kokonaisvaltaisia toimijoita ja välityskeskuksia. Nyt se riski on osin realisoitunut.