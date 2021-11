Kymmenettuhannet ovat vaatineet asekieltoa kuvauksissa – Baldwin: kuvauspaikalla tulisi olla poliiseja, jos aseita käytetään

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Alec Baldwinin (kuvassa) mukaan kuvauspaikoilla tulisi olla jatkossa poliiseja, jos kuvauksissa on käytössä aseita.

Näyttelijä ehdottaa Twitterissä, että elokuvatuotantojen pitäisi palkata poliiseja aseturvallisuutta tarkkailemaan siitä riippumatta käytetäänkö kuvauksissa oikeita aseita vai jäljitelmiä.

Baldwin esitti näkemyksensä reilu kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Baldwin laukaisi Rust-lännenelokuvan kuvauksissa rekvisiitta-aseen, joka oli ladattu kovin panoksin. Luoti surmasi kuvaaja Halyna Hutchinsin ja haavoitti ohjaaja Joel Souzaa.

Ennen tapahtunutta apulaisohjaaja oli kertonut Baldwinille, että ase on turvallinen.

Tapauksen jälkeen on vaadittu enenevässä määrin, että aseturvallisuutta parannettaisiin Hollywood-kuvauksissa. Baldwin itsekin on aiemmin kertonut, että on kiinnostunut näistä pyrkimyksistä.