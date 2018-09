Kynttilätehdas palaa Salon Halikossa – alueen asukkaita evakuoidaan

Salon Halikossa palaa Kynttilä-Tuotteen tehdas. Alueen asukkaita evakuoidaan myrkyllisen erittäin runsaan savun takia.

Päivystävä palopäällikkö ei osannut sanoa, kuinka moni ihminen evakuoidaan, mutta alueella asuu useampi tuhat ihmistä.

Asiasta on annettu lisäksi vaaratiedote alueen asukkaille. Pelastuslaitos kehottaa välttämään alueella liikkumista.

Päivystävä palopäällikkö tiedotti hieman ennen kello kuutta aamulla, että tehdas on ilmiliekeissä ja tehtaan tuotanto- ja toimistotilat tuhoutuvat täysin. Pelastuslaitos yrittää estää palon leviämisen varastorakennukseen, jossa on valmiita kynttilöitä.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen Kailinniituntien palosta aamulla kello 4.20.