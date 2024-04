Kyseessä oli virhe – näin Israel selittää kohtalokasta iskuaan

Israel vakuuttaa, että avustustyöntekijöiden saattueeseen Gazassa tällä viikolla osuneessa iskussa oli kyse virheestä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Israelin mukaan isku oli kohdistettu äärijärjestö Hamasin asemiehiin.

Israelin asevoimien sisäisen tutkinnan mukaan iskun tehnyt ryhmä teki tilanteessa operatiivisen virhearvion havaittuaan epäillyn Hamasin asemiehen ampuvan avustusrekan päältä. Israelin mukaan iskusta päättäneet on erotettu asevoimista tapahtuneen johdosta.

Tutkinnanjohtajan mukaan asevoimien lennokin kamera ei ollut pimeässä erottanut avustusjärjestön logoja, joilla saattueen kolme ajoneuvoa oli merkitty.

Puolan ulkoministeriö kommentoi tänään, ettei se vieläkään ymmärrä, miten seitsemän avustustyöntekijän kuolemaan johtanut isku saattoi tapahtua. Puola on ilmoittanut vaativansa tapahtuneesta rikostutkintaa.

Iskussa kuolleista avustustyöntekijöistä kolme oli brittejä, yksi puolalainen, yksi australialainen ja yhdellä oli sekä Yhdysvaltain että Kanadan passi. Lisäksi iskussa kuoli yksi palestiinalainen avustustyöntekijä.

Myös World Central Kitchen -avustusjärjestö, jonka saattueeseen isku kohdistui, on kertonut vaativansa tapahtuneesta riippumattoman tutkinnan.

ISRAEL on ilmoittanut sallivansa humanitaarisen avun pääsemisen Gazaan tilapäisesti Erezin rajanylityspaikan kautta. Lisäksi Israel on kertonut avaavansa myös Ashdodin sataman humanitaariselle avulle ja sallivansa Jordaniasta tulevan avun lisäämisen.

Pääministeri Benjamin Netanjahun kanslian tiedotteen mukaan avun päästämisellä Gazaan on tarkoitus estää humanitaarinen kriisi ja mahdollistaa taistelujen jatkuminen sekä valtion sotatavoitteiden saavuttaminen.

Gazan humanitaarinen tilanne on muun muassa Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan ollut katastrofaalinen jo pitkään, ja nälänhädän uhka on välitön Pohjois-Gazassa. Israel ei käytännössä ole sallinut esimerkiksi ruuan tai lääketarvikkeiden vientiä Gazaan sen jälkeen kun se aloitti laajat sotatoimensa alueella.

AVUSTUSJÄRJESTÖ Oxfamin mukaan Gazan pohjoisosassa asuvat ovat sinnitelleet noin 245 kalorilla päivässä tammikuusta alkaen. Kalorimäärä vastaa alle tölkillistä papuja.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kovensi torstaina merkittävästi Yhdysvaltain asennetta Israelia kohtaan kertomalla Netanjahulle, että Yhdysvaltain tuen jatkuminen riippuu siitä, kuinka hyvin Israel onnistuu suojelemaan siviilejä ja avustustyöntekijöitä Gazassa.

Maiden suhteet jäähtyivät merkittävästi sen jälkeen kun Israelin armeijan maanantainen isku World Central Kitchen -avustusjärjestön saattueeseen tappoi seitsemän avustustyöntekijää.

Israelin päätöksen jälkeen Valkoinen talo vaati, että reitit avataan nopeasti ja kokonaisuudessaan.

SUURI OSA Gazan kaistaa on runnoutunut raunioiksi Israelin iskuissa. Maan sairaalajärjestelmä on romahtanut, ja yli 2,4 miljoonalla palestiinalaisella on pulaa ruoasta, vedestä, polttoaineesta ja muista perustarvikkeista.

Avustusjärjestö Lääkärit ilman rajoja (MSF) on syyttänyt Israelin järjestelmällisesti tuhoavan Gazan terveydenhuoltojärjestelmää. MSF:n edustaja on kertonut järjestön näkevän päivittäin niin vakavia vammoja niin laajassa mittakaavassa sekä sellaisissa olosuhteissa, ettei mikään terveydenhuoltojärjestelmä maailmassa selviäisi niistä.

Gazan humanitaarisen tilanteen jatkuva huononeminen ja avustustyöntekijöiden kuolemat Israelin iskussa ovat lisänneet kansainvälistä painetta. Kotimassa Netanjahua painostavat myös Hamasin ottamien panttivankien omaiset, ja lisäksi hallituksen vastainen protestiliike on voimistunut.