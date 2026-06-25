Kysely: Lasten syöpäsairaus on perheille paitsi raskasta, myös kallista

Syöpään sairastuneiden lasten vanhemmat voivat aiempaa huonommin, ja etenkin perheiden taloudelliset vaikeudet hoitojaksojen aikana ovat kasvaneet, uusi kysely kertoo. Sen sijaan avuntarve on muuttunut takavuosiin verrattuna. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asia ilmenee tuoreesta barometrista, jonka teetti syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten tukijärjestö Sylva.

Lapsen syöpähoitojen aikana huonosti voivia vanhempia on nyt enemmän kuin vuonna 2022. Silloin 16 prosenttia vastaajista kertoi voivansa huonosti, kun nyt vastaava luku oli 36 prosenttia.

Lapsen sairastuminen myös romahduttaa perheen tulot, sillä vanhemmat tapaavat vähentää päivätöitään merkittävästi hoitojen ajaksi. Barometrin mukaan nettotulot laskivat neljällä viidestä vanhemmasta lapsen syöpähoitojen aikana. Yli kolmanneksella perheistä kotitalouden kuukausittaiset nettotulot putosivat yli 40 prosenttia.

- Valitettavasti tämä kehitys kertoo jotain ajastamme: sairaalat ovat joutuneet kovien säästöpaineiden puristukseen, tuista on leikattu ja työelämästä poissa oleminen vaikeuttaa siihen paluuta, Sylvan tutkimus- ja kehityspäällikkö Antti Karjalainen sanoo tiedotteessa.

KYSELYSSÄ selvitettiin myös, millaista tukea syöpäsairaiden lasten perheet ja vanhemmat tarvitsevat. Sen mukaan perheet kaipaavat nyt vähemmän tukea arjen askareissa kuin vuonna 2022.

Toivotuimpia tuen muotoja ovat erilaiset keskustelut muiden ihmisten kanssa. Tarve esimerkiksi ammatilliselle keskusteluavulle ja vertaistuelle on säilynyt suunnilleen yhtä korkeana kuin vuonna 2022.

Sylva on tutkinut syöpäsairaiden lasten perheiden vointia ja tuen tarvetta aiemmin vuosina 2021 ja 2022. Uuteen barometriin vastasi 139 syöpään sairastuneen lapsen vanhempaa ja huoltajaa.

Suomessa noin 160 lasta sairastuu syöpään joka vuosi. Sylva arvioi, että syöpähoitojen ja -seurannan piirissä on kolmisentuhatta lasta.