Kysely paljastaa, millaista porukkaa istuu pk-yritysten hallituksissa

Pienten ja keskisuurten yritysten hallituksen jäsen on keskimäärin 53-vuotias mies, käy ilmi kauppakamarien kyselystä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hallitusten jäsenistä naisia on 29 prosenttia, mikä on neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

- Huomiota herättävää on se, että suurissa, vähintään 250 työntekijän yrityksissä naisten osuus vastaajayritysten hallituksen jäsenistä on 40 prosenttia. Osuus on jopa hieman suurempi kuin naisten osuus suurten pörssiyhtiöiden hallituksissa, mikä on 37 prosenttia, Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala toteaa tiedotteessa.

Nuorin hallituksen jäsen on keskimäärin 41-vuotias.

PK-yritysten hallitusbarometriin vastasi toukokuussa 788 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea.

Keskuskauppakamari kannustaa tiedotteessaan yrityksiä monimuotoisuuteen hallitusjäseniä valittaessa. Se myös toteaa, että monimuotoisuus edistää usein myös yritysten vastuullisuutta.