Kotimaa
22.4.2026 04:30 ・ Päivitetty: 22.4.2026 05:01
Kysely: Perhevapaauudistus saa kiitosta isiltä ja korkeakoulutetuilta
Isät ja korkeakoulutetut vanhemmat ovat tyytyväisimpiä vuonna 2022 uudistettuun perhevapaajärjestelmään, selviää Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselytutkimuksesta.
Uudistus lisäsi vanhempainvapaiden kokonaispituutta ja ohjasi vapaiden jakaantumista aiempaa tasa-arvoisemmin.
Tutkimuksen mukaan vuonna 2025 yli 40 prosenttia isistä oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, ettei perhevapaajärjestelmää tarvitse muuttaa. Äideistä sen sijaan 36 prosenttia oli täysin samaa tai osittain samaa mieltä.
Korkeimmin koulutetuista isistä lähes puolet oli väitteen kanssa täysin tai osittain samaa mieltä. Korkeimmin koulutetuista äideistä osittain tai täysin samaa mieltä oli 40 prosenttia.
Matalimmin koulutetut vanhemmat kokivat useimmin järjestelmän kaipaavan muutoksia.
Vain pieni osa vanhemmista kannatti perhevapaiden vahvempaa kiintiöittämistä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.