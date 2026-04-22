22.4.2026 04:30 ・ Päivitetty: 22.4.2026 05:01

Kysely: Perhevapaauudistus saa kiitosta isiltä ja korkeakoulutetuilta

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Tutkimuksen mukaan korkeimmin koulutetuista isistä lähes puolet oli täysin tai osittain tyytyväisiä nykyiseen perhevapaajärjestelmään.

Isät ja korkeakoulutetut vanhemmat ovat tyytyväisimpiä vuonna 2022 uudistettuun perhevapaajärjestelmään, selviää Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselytutkimuksesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Uudistus lisäsi vanhempainvapaiden kokonaispituutta ja ohjasi vapaiden jakaantumista aiempaa tasa-arvoisemmin.

Tutkimuksen mukaan vuonna 2025 yli 40 prosenttia isistä oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, ettei perhevapaajärjestelmää tarvitse muuttaa. Äideistä sen sijaan 36 prosenttia oli täysin samaa tai osittain samaa mieltä.

Korkeimmin koulutetuista isistä lähes puolet oli väitteen kanssa täysin tai osittain samaa mieltä. Korkeimmin koulutetuista äideistä osittain tai täysin samaa mieltä oli 40 prosenttia.

Matalimmin koulutetut vanhemmat kokivat useimmin järjestelmän kaipaavan muutoksia.

Vain pieni osa vanhemmista kannatti perhevapaiden vahvempaa kiintiöittämistä.

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

